Thompsonov tim zaprijetio Tomaševiću: 'Otvara se sumnja da se iza svega nalazi strah'

Tim popularnog glazbenika Marka Perkovića Thompsona (59) oglasio se povodom recentnih istupa zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića (43), tvrdeći da ni nakon više dana čekanja nisu dobili odgovor na zahtjev za najam Arene Zagreb za drugi Thompsonov koncert.

Kako navode iz MPT tima, zahtjev je predan uredno i na vrijeme, a interes građana za koncert iznimno je velik.

Foto: Matija Habljak/pixsell

‘Umjesto odluke, slušamo političke poruke’

U priopćenju poručuju da transparentne odluke iz Grada i dalje nema, dok umjesto toga dobivaju političke komentare.

U originalnoj objavi stoji:

„Umjesto jasne i transparentne odluke, svjedočimo ponavljanju političkih poruka u kojima se, nažalost, ponovno poseže za optužbama o ‘fašizmu’ i negativnim kvalifikacijama Thompsonova glazbenog opusa.“

Prema njihovim riječima, izostanak odgovora ne može izgledati drugačije nego kao izbjegavanje odgovornosti.

„Izostanak odgovora na službeni zahtjev ne može se protumačiti drukčije nego kao oblik izbjegavanja odgovornosti, što dodatno otvara sumnju da se iza svega nalazi strah od pravnih postupaka koje Thompsonov tim ima puno pravo pokrenuti zbog dosadašnjih administrativnih nepravilnosti i neujednačenog postupanja.“

Poziv gradonačelniku: ‘Prekinite s politizacijom’

Tim glazbenika poručuje kako su kulturni i glazbeni događaji mjesto za publiku, a ne politička previranja.

U priopćenju dodaju i sljedeće:

„Pozivamo gradonačelnika da prekine s politiziranjem kulturnih i glazbenih događanja, te da nam pošalje odgovor na naš zahtjev.“

Objava je izazvala velik broj reakcija Thompsonovih pratitelja na društvenim mrežama, koji su ga u komentarima podržali i kritizirali neodgovaranje na zahtjev. Neki su mu poručili da nastavi s pravnim koracima, dok su drugi predlagali održavanje nastupa na otvorenom prostoru.

