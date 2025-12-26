Još uvijek možete dobiti potpuni oprost grijeha: 'To je prilika za veliko čišćenje duše'

Svetom godinom 2025., pod geslom "Hodočasnici nade", papa Franjo pozvao je sve kršćane na intenzivno iskustvo Božje ljubavi i duhovnu obnovu. Ključni dio ovog poziva je mogućnost dobivanja potpunog, odnosno jubilejskog oprosta.

Apostolska pokorničarna, dikasterij Svete Stolice zadužen za oproste, objavila je detaljne upute kako vjernici mogu primiti ovu izvanrednu milost. Jubilejska godina započela je otvaranjem Svetih vrata u Vatikanu 24. prosinca 2024. i trajat će do blagdana Bogojavljenja, 6. siječnja 2026.

Što je potpuni oprost?

Potpuni ili plenarni oprost je milost koju Crkva daruje, a kojom se pred Bogom otpušta vremenita kazna za grijehe čija je krivnja već oproštena u sakramentu ispovijedi. Dok ispovijed briše krivnju grijeha, posljedice i nezdrave navezanosti ostaju.

Oprost čisti dušu od tih posljedica, vraćajući je u stanje čistoće kakvo je imala u trenutku krštenja. Može se namijeniti za sebe ili za duše u čistilištu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Opći uvjeti za dobivanje potpunog oprosta

Da bi se zadobio potpuni oprost, uz izvršenje propisanog djela, potrebno je ispuniti četiri temeljna uvjeta:

Sakramentalna ispovijed: Pristupiti sakramentu pomirenja (moguće i nekoliko dana prije ili poslije izvršenja djela). Jedna ispovijed dovoljna je za više potpunih oprosta. Euharistijska pričest: Primiti svetu pričest. Molitva na nakanu Svetog Oca: Izmoliti molitvu na papine nakane (preporučuje se Oče naš i Zdravo Marijo). Potpuna odvojenost od grijeha: Imati nutarnju odbojnost prema svakom, pa i lakom grijehu.

Foto: Shutterstock

Tri glavna puta do Jubilejskog oprosta

Vatikan je odredio tri glavna načina na koja vjernici mogu izvršiti djelo potrebno za dobivanje oprosta.

Hodočašća i pobožni pohodi

Hodočašće je simbol duhovnog putovanja prema obraćenju. Oprost se može dobiti hodočašćem na jedno od sljedećih mjesta:

U Rimu: Pohod jednoj od četiri papinske bazilike (sv. Petra, sv. Ivana Lateranskog, sv. Marije Velike ili sv. Pavla izvan zidina).

Pohod jednoj od četiri papinske bazilike (sv. Petra, sv. Ivana Lateranskog, sv. Marije Velike ili sv. Pavla izvan zidina). U Svetoj Zemlji: Pohod bazilici Svetoga groba u Jeruzalemu, bazilici Rođenja u Betlehemu ili bazilici Navještenja u Nazaretu.

Pohod bazilici Svetoga groba u Jeruzalemu, bazilici Rođenja u Betlehemu ili bazilici Navještenja u Nazaretu. U lokalnim biskupijama: Hodočašće u katedralu ili drugo sveto mjesto koje odredi mjesni biskup. Tijekom hodočašća potrebno je sudjelovati na svetoj misi, slavlju Službe riječi, moliti krunicu, Križni put ili se uključiti u euharistijsko klanjanje.

Djela milosrđa i pokore

Budući da je Sveta godina poziv na konkretna djela nade, oprost se može dobiti i vršenjem tjelesnih ili duhovnih djela milosrđa. To uključuje posjet bolesnicima, zatvorenicima, usamljenim starijim osobama ili osobama s invaliditetom. Svaki takav posjet, učinjen u duhu hodočašća Kristu prisutnom u potrebitima, može donijeti potpuni oprost, čak i svakodnevno.

Oprost se također stječe djelima pokore, kao što su:

Odricanje od ispraznih sadržaja (društvene mreže, mediji) barem jedan dan.

Post ili nemrs prema crkvenim propisima.

Darivanje novčanog priloga siromašnima.

Podupiranje djela koja štite život.

Posvećivanje slobodnog vremena volonterskim aktivnostima.

Foto: Shutterstock

Za one koji su spriječeni

Vjernici koji zbog teških razloga (bolest, starost, zatvor, klauzura) ne mogu fizički sudjelovati u hodočašćima, mogu dobiti oprost. Potrebno je da se duhom sjedine s hodočasnicima, izmole Oče naš, Vjerovanje i druge molitve u svojem domu ili mjestu gdje borave, prikazujući svoje patnje Gospodinu.

Gdje dobiti Jubilejski oprost u Hrvatskoj?

Hrvatski biskupi odredili su brojne crkve i svetišta kao jubilarna mjesta. Neka od njih su:

Zagrebačka nadbiskupija: Bogoslužni prostor bl. Alojzija Stepinca u Zagrebu i Nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici.

Bogoslužni prostor bl. Alojzija Stepinca u Zagrebu i Nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Splitsko-makarska nadbiskupija: Katedrala Uznesenja BDM u Splitu i Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju.

Katedrala Uznesenja BDM u Splitu i Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju. Riječka nadbiskupija: Katedrala sv. Vida u Rijeci i Svetište Majke Božje Trsatske.

Katedrala sv. Vida u Rijeci i Svetište Majke Božje Trsatske. Đakovačko-osječka nadbiskupija: Katedrala sv. Petra u Đakovu i konkatedrala sv. Petra i Pavla u Osijeku.

Katedrala sv. Petra u Đakovu i konkatedrala sv. Petra i Pavla u Osijeku. Zadarska nadbiskupija: Katedrala sv. Stošije i crkva sv. Šimuna u Zadru.

Potpuni popis možete pronaći OVDJE.

Dvostruki oprost za pokojne

Iako se u pravilu može dobiti samo jedan potpuni oprost dnevno, Sveta godina 2025. donosi iznimku. Vjernici koji su već izvršili djelo milosrđa za duše u čistilištu, ako istoga dana prime svetu pričest po drugi put (unutar euharistijskog slavlja), mogu dobiti i drugi potpuni oprost, namijenjen isključivo za pokojne. Ovo je izvanredan čin duhovne ljubavi prema onima koji su nas pretekli u vječnost.

Jubilejski oprost stoga nije magični čin, već duboki izraz Božjeg milosrđa koje Crkva posreduje. To je prilika za "veliko čišćenje" duše, obnovu nade i jačanje zajedništva sa svetima na nebu i dušama u čistilištu, potičući nas da živimo kao istinski hodočasnici nade u svijetu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'