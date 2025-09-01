Pronađeno gdje je Isus izliječio slijepca: Arheolozi tvrde da su otkrili lokaciju čuda

U Jeruzalemu je otkrivena golema drevna građevina, a arheolozi vjeruju da bi to moglo biti upravo mjesto gdje je, prema Bibliji, Isus izliječio slijepca.

Evanđelja opisuju kako je Krist vratio vid prosjaku nakon što ga je poslao da se opere u Siloamskom bazenu, u Jeruzalemu.

Sada su arheolozi u samom srcu drevnog grada pronašli monumentalnu branu koja označava nekadašnju lokaciju tog bazena. Vjeruje se da je ta građevina izgrađena prije otprilike 2800 godina, za vrijeme judejskih kraljeva Joaša i Amasja, predaka Isusa Krista.

Poveznica s biblijskim opisom Siloamskog bazena

Ravnatelj iskapanja Itamar Berko iz Izraelske uprave za starine (IAA) rekao je da otkriće pruža "opipljivu" poveznicu s mjestom opisanim u Svetom pismu.

"Ako smo do danas o Silaomskom bazenu mogli čitati samo u biblijskom tekstu, sada možemo vidjeti njegove opipljive ostatke i njegov početak prije 2800 godina", rekao je. "Iza nas je monumentalni zid brane, ogroman, visok više od 11 metara, datira iz razdoblja Prvog Hrama (Salomonovog hrama), u vrijeme kraljeva Joaša i Amasja."

"Zahvaljujući iznimno preciznom znanstvenom datiranju, prvi put je moguće s velikom sigurnošću povezati ovu strukturu s gradnjom Siloamskog bazena, kojeg smo do sada poznavali samo iz Biblije i povijesnih izvora", dodao je.

Berko i njegovi suravnatelji Nahshon Szanton i Filip Vukosavović opisali su dimenzije zida kao "impresivne."

Osim što je visok 12 metara, zid je širok više od osam metara, a dug najmanje 21 metar, a proteže se i izvan granica trenutačnog iskapanja.

Bez ovog zida, Siloamski bazen ne bi ni postojao, piše Daily Mail.

Precizno datiranje i klimatski kontekst otkrića

"Ovo je najniža točka u drevnom Jeruzalemu. Sva voda, sva kišnica koja pada u biti teče ovdje u ovaj središnji veliki drenažni bazen grada", rekao je dr. Szanton. "Da nije bilo ovog zida brane, voda bi kroz kanal jednostavno otjecala u dolinu Kidron i dalje prema Mrtvom moru."

Neobična struktura zida omogućila je precizno datiranje, prema znanstvenicama Johanni Regev i Elisabetti Boaretto s Weizmannovog instituta za znanost.

Osim toga, izrazito niske količine padalina u tom razdoblju sugeriraju da je bazen izgrađen kao odgovor na klimatske promjene.

"Grančice i grane ugrađene u mort koji je služio za zidanje pružile su jasno datiranje na kraj 9. stoljeća pr. Kr., s izvanrednom preciznošću od samo deset godina, što je rijedak uspjeh u datiranju drevnih nalaza.

Za dovršetak klimatske rekonstrukcije, povezale smo ovo datiranje s postojećim klimatskim podacima", napisale su znanstvenice. "Svi podaci upućuju na razdoblje s malo padalina, isprekidano kratkim i snažnim olujama koje su mogle izazvati poplave. Iz toga slijedi da je izgradnja ovakvih velikih vodoopskrbnih sustava bila izravan odgovor na klimatske promjene i sušne uvjete s povremenim bujičnim poplavama."

Čudo izliječenja slijepca prema Evanđelju po Ivanu

Čudo u kojem je Isus izliječio slijepca opisano je u Evanđelju po Ivanu.

Prema Svetom pismu, Krist je pljunuo na tlo, napravio blato od sline i zemlje, te time pomazao oči slijepom čovjeku, prije nego ga je poslao da se opere u Siloamskom bazenu.

"Tada čovjek ode, opra se i vrati se videći", stoji u Bibliji.

"Čovjek koji se zove Isus napravio je blato i stavio mi ga na oči.

Rekao mi je da odem u Siloam i operem se. Otišao sam, oprao se i tada sam progledao", rekao je slijepi prosjak.

Ravnatelj IAA, Eli Escusido, izjavio je da je brana "impresivna i izaziva strahopoštovanje".

"Ovo je jedna od najimpresivnijih i najznačajnijih ostataka iz razdoblja Prvog Hrama u Jeruzalemu, i sačuvan je izvanrednom stanju", rekao je. "Otkriće brane i Siloamskog bazena u Davidovu gradu rezultat je ustrajnosti, profesionalnosti i arheološke predanosti. U posljednjim godinama, Jeruzalem nam se otkriva više nego ikada prije, sa svim svojim razdobljima, slojevima i kulturama, a mnoga iznenađenja još nas čekaju."

