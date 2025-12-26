FREEMAIL
I NJIMA JE BOŽIĆ /

Stanovnici zagrebačkog ZOO-a istraživali svoje poklone: Pogledajte što su dobili

I ove su godine djelatnici zagrebačkog Zoološkog vrta razveselili životinje božićnim darovima. U svakom su se nalazile poslastice ili mirisi koje pojedine životinje vole. Zapakirani su u kutije i vrećice kako bi životinje mogle same istraživati i odabrati. Božićne su darove tako dobili lemuri, lavice, merkati, mungosi, rakuni, kapucini, leopardi kao i brojne druge životinje koje djelatnici zagrebačkog Zoološkog vrta malo ovako razmaze za blagdane.

26.12.2025.
17:18
RTL Danas
ZooZoološki VrtživotinjeBožić
