Stanovnici zagrebačkog ZOO-a istraživali svoje poklone: Pogledajte što su dobili

I NJIMA JE BOŽIĆ /

I ove su godine djelatnici zagrebačkog Zoološkog vrta razveselili životinje božićnim darovima. U svakom su se nalazile poslastice ili mirisi koje pojedine životinje vole. Zapakirani su u kutije i vrećice kako bi životinje mogle same istraživati i odabrati. Božićne su darove tako dobili lemuri, lavice, merkati, mungosi, rakuni, kapucini, leopardi kao i brojne druge životinje koje djelatnici zagrebačkog Zoološkog vrta malo ovako razmaze za blagdane.