Kad su najranjivije, nisu same: Kampanja 'Moja mama' za žene oboljele od raka, evo kako možete pomoći

'SVE ZA NJU' /

Pokrenuta je donatorska kampanja 'Moja mama' za psihološku pomoć ženama oboljelima od raka. U Hrvatskoj ih na godinu oboli više od tri tisuće, a mnoge od njih prolaze kroz majčinstvo. U borbi s dijagnozom važna im je psihološka pomoć.

Marina i Maja preboljele su rak i postale majke. U najtežim danima, kažu, odlazile su na razgovore psihologu.

'To mi je bilo jako važno, jer se sjećam sebe kad sam bila u aktivnoj fazi liječenja, bez kose. Mršava, jadna, nikakva i kad sam vidjela tu jednu ženu koja je imala lijepu dugačku kosu. Izgledala je rumeno. Nije bila blijeda kao svi mi u procesu terapije. ja sam mislila da je ona pratnja. Ali ispalo je da je ona jedna od liječenih koja je također preboljela rak dojke', kaže Marina.

'Ubiju vas u pojam takva nekakva pitanja kad dođete na dječji rođendan, pa vas pitaju što vi čekate. A vi ne znate hoćete li ostati živi. Ja sam svoj put prolazila kroz vjeru i kroz psihološku podršku. Prošla sam dvije operacije, jednu izrazito tešku i kompliciranu nakon koje se dogodilo čudo', Maja.

U udruzi Sve za nju u protekle tri godine psiholozi i psihoterapeuti obavili su gotovo 9000 razgovora. Javiti im se mogu svi: i muškarci i žene bez obzira na to jesu li članovi Udruge.

Maja i Marina su pomoć dobile kada im je bila najpotrebnija. Da bi je dobile i druge žene - potrebna je vaša pomoć. Cilj kampanje 'Moja mama' je prikupiti 30 000 eura za daljnji rad Centra za psihološku pomoć udruge 'Sve za nju'.