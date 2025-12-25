FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PUNO VIŠE OD OBNOVE /

Emotivni povratak i prva polnoćka u zagrebačkoj katedrali nakon 5 godina: 'Plače mi se'

A nakon više od pet godina obnove zbog potresa, misa polnoćka ponovno je slavljena u Zagrebačkoj katedrali. I prvi put ju je, kao zagrebački nadbiskup, predvodio monsinjor Dražen Kutleša. 

Mnogi vjernici nisu željeli propustiti ovaj veliki dan pa je konstrukcijski ojačana zagrebačka prvostolnica bila dupkom puna. Nadbiskup je u propropovijedi usporedio potresom oštećenu građevinu s Kristovim rođenjem u nesavršenim i neidiličnim okolnostima, poručivši da iz ruševina može izrasti nada, iz tame svjetlo, a iz poniznosti spasenje.

Podsjetio je i da obnova nije samo tehnički zahvat, već 'dug i zahtjevan put zajedništva i ustrajnosti te da su zajedno s katedralom, čekala i popravljala se i naša srca'. Niti mogi vjernici koji su tako nastavili tradiciju odlaska na polnoćku u katedralu nisu krili svoje oduševljenje 

Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
25.12.2025.
19:28
RTL Danas
PolnoćkaKatedralaZagrebVjerniciBadnjakBožić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx