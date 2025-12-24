Kolodvori vide više ljubavi nego svadbene sale: Pogledajte kakve scene smo zatekli

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BOŽIĆNI DOLASCI /

Kolodvori i zračne luke često su vidjeli više ljubavi nego svadbene sale. Osjetilo se to, baš jako danas na zagrebačkom autobusnom kolodvoru.

Dunja iz Kutine se raduje obitelji. "Okupit ćemo se, šira obitelj. Inače nismo svi na okupu. Svatko na svoju stranu", kaže.

Sve je jutros na ovom sivom, kišom okupanom kolodvoru, svjedočilo o ljubavi. I paketi koji su stizali i putnici koji su dolazili. Više doznajte u priči Ružice Đukić.