FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOŽIĆNI DOLASCI /

Kolodvori vide više ljubavi nego svadbene sale: Pogledajte kakve scene smo zatekli

Kolodvori i zračne luke često su vidjeli više ljubavi nego svadbene sale. Osjetilo se to, baš jako danas na zagrebačkom autobusnom kolodvoru

Dunja iz Kutine se raduje obitelji. "Okupit ćemo se, šira obitelj. Inače nismo svi na okupu. Svatko na svoju stranu", kaže.

Sve je jutros na ovom sivom, kišom okupanom kolodvoru, svjedočilo o ljubavi. I paketi koji su stizali i putnici koji su dolazili. Više doznajte u priči Ružice Đukić.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
24.12.2025.
21:56
Ružica Đukić
AutobusBlagdaniBožić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx