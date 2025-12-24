U hrvatskom gradu trljaju ruke, gradonačelnik: 'Smještaji su puni, sve je rezervirano unaprijed'

Dio Hrvatske imat će bijeli Božić, no zbog snijega i vjetra već je dosta problema na cestama. Zabilježene su brojne prometne nesreće jer neki nisu slušali upozorenja pa su na put krenuli bez zimske opreme.

Za kamione nema slobodnog pravca prema Rijeci i Istri. Najviše snijega tijekom dana palo je u Gorskom kotaru, odakle se uživo za RTL Danas javio Boris Mišević.

Upozorio je da su uvjeti za vožnju iznimno nepovoljni u gotovo cijeloj zemlji. Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, kontinentalnoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dok ostatak zemlje muče poledica, bura i mokri kolnici. U Delnicama je tijekom dana palo oko 20 centimetara snijega, a oborine i dalje ne prestaju. Temperatura se ondje spustila na minus pet stupnjeva, a ispod nule je i u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, zbog čega će se snijeg i poledica zadržati i tijekom noći.

Unatoč otežanim uvjetima, Delnice će imati pravi zimski ugođaj. Nakon snježnog Badnjaka, grad će dočekati i bijeli Božić, drugi zaredom, nakon gotovo deset godina bez snježnih blagdana.

U javljanju uživo Mišević je razgovarao i s gradonačelnikom Delnica Igorom Plešeom, koji je istaknuo da je stanje na cestama zasad stabilno, ali zahtijeva stalni oprez.

"Delnice imaju 55 naselja i oko 120 kilometara cesta koje je potrebno čistiti. Mehanizaciju imamo spremnu, a na terenu su i tri koncesionara s velikim iskustvom u zimskom održavanju, tako da trenutačno nemamo većih problema u prometu", rekao je Pleše.

Pleše: Popunjeni su smještajni kapaciteti

Gradonačelnik Delnica je naglasio kako su stanovnici Gorskog kotara da na ovakve uvjete, ali probleme ponekad stvaraju posjetitelji koji nisu pripremljeni.

"Gorani su naučeni na snijeg i zimu, ali imamo problema s pojedinim neodgovornim turistima koji dolaze bez odgovarajuće zimske opreme. Ipak, zasad se snalazimo i uspijevamo održavati prometnice prohodnima", poručio je gradonačelnik.

Snijeg je, osim problema u prometu, donio i dobre vijesti za lokalni turizam. Pleše ističe da je zimski ugođaj dodatno privukao goste.

"Prema informacijama koje imamo iz turističke zajednice, svi smještajni kapaciteti su popunjeni za ove blagdane. Snijeg je sigurno pomogao dolascima i interesu gostiju", rekao je.

Puni kapaciteti bilježe se i na Petehovcu. "Hotelijeri imaju organizirane dočeke Nove godine i blagdanske večere, sve je rezervirano unaprijed. Ovakav snijeg definitivno je pridonio pravom zimskom ozračju", zaključuje Pleše.