Ako se patentni zatvarač zaglavio, ne očajavajte: Ovo sredstvo za čas će riješiti problem

Deterdžent za pranje posuđa koristan je za više od samog pranja tanjura: on može osloboditi zaglavljene patentne zatvarače.

Stručnjaci iz Fix'n'Zipa otkrili su da je sapun jedan od najjednostavnijih načina za otpuštanje zaglavljenog patenta. Dodavanje nekoliko kapi tekućeg sapuna, ili čak pjene s krutog sapuna, može ga lako pokrenuti. To, također, može pomoći u uklanjanju prljavštine koja bi mogla usporavati mehanizam.

Kapnite deterdžent izravno na zupce oko zaglavljenog mjesta. Alternativno, pomiješajte par kapi deterdženta s vodom, umočite blazinicu ili krpu u otopinu i utrljajte na zupce. Lagano pomičite klizač naprijed-natrag dok se ne počne slobodno kretati. Nakon popravka, očistite zatvarač vodom i četkicom kako biste uklonili ostatke sapuna.

Druga opcija za pokretanje zaglavljenih zatvarača je grafitna olovka. Jednostavno protrljajte vrh olovke po zupcima iznad i ispod klizača, jer se tada grafit ponaša kao suho mazivo, piše Express.

Kako osloboditi zaglavljeni patentni zatvarač?

Na isti način možete koristiti i tvrdi sapun, vosak od svijeća, bojice, pčelinji vosak, balzam za usne i vazelin. Pripazite da ti materijali ne dospiju na tkaninu jer bi je boje u njima mogle zamrljati.

Ako je zatvarač zapeo zbog hrđe ili korozije, može se upotrijebiti i ocat. Nanesite alkoholni ocat na zahvaćeno područje štapićem s vatom ili četkicom za zube i pričekajte da se hrđa otopi.

Prije nego što isprobate bilo što od navedenog, provucite spajalicu kroz rupicu na zatvaraču kako biste dobili veću površinu kojom ga pomičete naprijed-natrag.

Ako se zatvarač zaglavio u tkanini, zategnite je i polako ga pomičite naprijed-natrag umjesto da snažno povlačite. Pazite da ne primjenjujete previše sile na ručku patentnog zatvarača, jer se može slomiti ili pomaknuti zupce, što će patentni zatvarač vjerojatno potpuno zaglaviti.

