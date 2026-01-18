FREEMAIL
JASNA PORUKA /

Vaš ormar govori više nego što mislite: Boje koje nosite otkrivaju vašu osobnost

Foto: Pexels
Psiholozi tvrde da, čak i ako svjesno ne razmišljamo o simbolici pojedine boje, naša podsvijest to čini umjesto nas. Istraživanja su pokazala da boje mogu utjecati na fiziološke reakcije poput otkucaja srca, krvnog tlaka i disanja, što dokazuje njihovu duboku povezanost s našim unutarnjim stanjem. Iako u ormaru možda imamo čitav spektar boja, gotovo svatko ima onu jednu, omiljenu nijansu u kojoj se osjeća najugodnije i najsamopouzdanije. Upravo ta boja, kojoj se neprestano vraćamo, u velikoj mjeri odražava naš karakter i šalje najjasniju poruku o našoj osobnosti.
Odjeća je moćan oblik neverbalne komunikacije, a boja koju biramo svako jutro dok stojimo pred ormarom šalje svijetu suptilnu, ali snažnu poruku o tome tko smo i kako se osjećamo. Boje imaju značajan utjecaj na naše raspoloženje, emocije, pa čak i na to kako nas drugi doživljavaju. Iako se o ukusima ne raspravlja, naša sklonost određenim nijansama često je duboko ukorijenjena u našoj psihologiji i osobnosti. Kada se odijevamo, mi zapravo pričamo priču bez riječi, a boje su ključni dio te pripovijesti, piše Marika Magazine.

Prolistajte galeriju i otkrijte što vaša najdraža boja govori o vašoj osobnosti.

18.1.2026.
16:24
Antonela Ištvan
Pexels
BojeOrmarOsobnostLičnost
Vaš ormar govori više nego što mislite: Boje koje nosite otkrivaju vašu osobnost