Vaš ormar govori više nego što mislite: Boje koje nosite otkrivaju vašu osobnost

Odjeća je moćan oblik neverbalne komunikacije, a boja koju biramo svako jutro dok stojimo pred ormarom šalje svijetu suptilnu, ali snažnu poruku o tome tko smo i kako se osjećamo. Boje imaju značajan utjecaj na naše raspoloženje, emocije, pa čak i na to kako nas drugi doživljavaju. Iako se o ukusima ne raspravlja, naša sklonost određenim nijansama često je duboko ukorijenjena u našoj psihologiji i osobnosti. Kada se odijevamo, mi zapravo pričamo priču bez riječi, a boje su ključni dio te pripovijesti, piše Marika Magazine.

