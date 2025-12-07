Mnogi ne znaju što znači trokutasti simbol na etiketi odjeće: 'Svaki je važan'

Bijeli trokut na etiketama odjeće može se pojaviti u četiri varijante: prazan, prekrižen, s dvije dijagonalne crte ili s oznakom "CL" koja je prekrižena. Svi ovi simboli odnose se na upotrebu izbjeljivača. Prema pisanju portala Express, prazan trokut označava da se odjevni predmet smije izbjeljivati.

S druge strane, prekriženi trokut jasna je poruka da se izbjeljivač ne smije koristiti. Trokut s dvije dijagonalne crte ili onaj s prekriženom oznakom "CL" sugerira upotrebu izbjeljivača koji ne sadrži klor.

Salah Sun, voditelj marketinga proizvoda u tvrtki Beko Plc za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku, objašnjava: "Svi smo barem jednom na brzinu ubacili hrpu rublja u perilicu bez provjere etiketa, no takva praksa može oštetiti odjeću".

"Sve što trebate znati o svojoj odjeći nalazi se na etiketama. Poznavanje simbola pomaže vam izbjeći nezgode pri pranju rublja i osigurava da vaša omiljena odjeća traje dulje," dodaje.

Simbol za pranje

On je obično prvi na etiketi i lako ga je prepoznati jer nalikuje posudi napunjenoj vodom. Unutar te ilustracije možete uočiti različite oznake koje upućuju na specifične temperature pranja.

Brojevi unutar simbola izravno odgovaraju temperaturi koju trebate postaviti na perilici rublja, što sortiranje rublja prema temperaturi čini učinkovitom metodom organizacije. Ako simbol umjesto brojeva prikazuje točkice, i dalje možete odrediti ispravnu temperaturu.

Jedna točka označava 30 stupnjeva Celzijusa, dok šest točaka predstavlja 95 stupnjeva. Salah napominje: "Pranje odjeće na ispravnoj temperaturi važno je za dugotrajnu kvalitetu vaših omiljenih komada. Slijedeći upute s etikete, vaša će odjeća dulje izgledati kao nova, čime dobivate više za svoj novac".

Simbol može sadržavati i ruku, što znači da je dopušteno samo ručno pranje, dok prekrižena verzija znači da se predmet ne smije prati u perilici. Jedna crta ispod simbola za pranje dopušta strojno pranje na programu za manje osjetljivo rublje (permanent press), dok dvije crte sugeriraju odabir ciklusa za osjetljivo rublje.

Simbol za glačanje

Njega je vrlo lako uočiti, jer ima oblik glačala. Postoji samo šest varijacija ovog simbola, što olakšava odabir optimalne metode za održavanje odjeće bez nabora. Običan simbol glačala znači da odjeću smijete glačati, a nalazi se na većini odjevnih predmeta.

Međutim, neke tkanine loše reagiraju na pritisak ili toplinu, pa prekriženi simbol glačala znači da te komade ne smijete glačati. Možete naići i na simbol glačala s prekriženim znakom ispod njega. To znači da ne biste trebali koristiti paru, iako je glačanje bez pare prihvatljivo.

Slično simbolu za pranje, i simbol za glačanje može specificirati razinu temperature pomoću točkica. Jedna točka unutar glačala sugerira nisku temperaturu, dvije točke srednju, a tri točke preporučuju visoku temperaturu.

"Glačanje nije svima omiljeni kućanski posao. No, možda glačate i odjeću koju uopće ne trebate. Provjerite etikete kako ne biste nepotrebno dodavali zadatke na svoj popis obaveza ili oštetili odjeću prevrućim glačalom," savjetuje Salah.

Simbol za sušenje

On je na etiketi vaše odjeće prikazan kao kvadrat. Ovaj je simbol ključan pri određivanju optimalnog načina sušenja, osobito ako posjedujete perilicu-sušilicu. Prazan kvadrat signalizira da se predmet može sušiti u sušilici na bilo kojoj temperaturi bez brige.

Salah objašnjava: "Postoji nekoliko simbola za sušenje koje je dobro poznavati kako bi vaša odjeća izgledala najbolje moguće. Ako nije riječ o praznom kvadratu, poznavanje ispravne metode sušenja važno je za dugovječnost odjeće. Vunu bi, primjerice, trebalo sušiti položenu na ravnoj površini kako bi se spriječilo skupljanje, ili na nježnom ciklusu sušenja".

Kvadrat s križićem znači "ne sušiti", dok kvadrat s krugom u sredini (koji podsjeća na bubanj sušilice) i križićem znači "ne sušiti u sušilici". Kvadrat s punim crnim krugom u sredini označava "sušenje u sušilici bez topline".

Kao i kod simbola za pranje, jedna crta ispod simbola za sušenje označava program za manje osjetljivo rublje, dok dvije crte sugeriraju korištenje osjetljivog ciklusa.

Simbol za sušenje također otkriva i pravilan položaj za sušenje odjeće. Kvadrat s vodoravnom crtom u sredini znači da se predmet suši položen na ravnoj površini, kao što je slučaj s vunenim predmetima, dok kvadrat s dvije dijagonalne crte u gornjem lijevom kutu označava sušenje u hladu.

Sušenje na užetu prikazano je kvadratom s polukrugom na vrhu, nalik na uže za rublje, dok je sušenje kapanjem prikazano kvadratom s tri okomite crte.

Simbol za profesionalno čišćenje

Posljednji simbol s kojim se možete susresti odnosi se na profesionalno čišćenje. To može biti opcija za skuplja odijela, veće predmete ili odjeću koja ima sentimentalnu vrijednost. Krug na etiketi označava profesionalno čišćenje.

"Postoji desetak oznaka za profesionalno čišćenje, no većina se ne odnosi na pranje kod kuće. Najvažnija dva simbola lako je razumjeti, a ostale će znati dešifrirati u vašoj lokalnoj kemijskoj čistionici," zaključuje Salah.

"Potrebno je prepoznati prazan krug, koji označava da je predmet siguran za profesionalno čišćenje, dok će predmeti koji se ne smiju profesionalno čistiti imati krug s križićem preko njega."

Razumijevanje onoga što vam odjeća "govori" ključno je za održavanje njezinog izgleda i svježine. Ne želite otkriti da ste koristili pogrešnu postavku tek nakon što je vaš omiljeni vuneni džemper izgubio oblik. Umjesto toga, odvojite rublje prema bojama i simbolima za njegu kako biste osigurali da svaki komad dobije odgovarajuću njegu.

