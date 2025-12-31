FREEMAIL
STIŽE ODMAH /

Sve je dogovoreno: Niko Kovač dovodi pojačanje iz Manchester Cityja

Sve je dogovoreno: Niko Kovač dovodi pojačanje iz Manchester Cityja
Foto: Martin Rickett/pa Images/profimedia

Dva kluba postigla su načelan dogovor o posudbi uz opciju otkupa ugovora za 30 milijuna eura

31.12.2025.
13:43
Hina
Martin Rickett/pa Images/profimedia
Krilni nogometaš Manchester Cityja Oscar Bobb (22)  trebao bi u zimskom prijelaznom roku otići na polugodišnju posudbu u Borussiju Dortmund, objavili su britanski mediji.   

Dva kluba postigla su načelan dogovor o posudbi uz opciju otkupa ugovora za 30 milijuna eura. Manchester City je blizu toga da dovede napadača Bournemoutha Antoinea Semenya, koji briljira ove sezone u Premier ligi s osam pogodaka i tri asistencije.  

Sve o Bundesligi čitajte na portalu Net.hr. 

Čim bude realiziran transfer Semenya, Manchester City bi trebao dati zeleno svjetlo za posudbu norveškog reprezentativca njemačkom klubu, tvrde britanski mediji.

Oscar Bobb je ove sezone odigrao 15 utakmica za City, a devet puta je bio u početnoj postavi. Za norvešku reprezentaciju je u 16 nastupa upisao dva pogotka. 

Borussia DortmundManchester CityNiko KovačBundesliga
Sve je dogovoreno: Niko Kovač dovodi pojačanje iz Manchester Cityja