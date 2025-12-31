FREEMAIL
Kranjčevićeva nikad bliže završetku! Pogledajte kako 'niče' stadion na koji dolazi Dinamo u 2026.

Foto: Robert Anic/pixsell
1 /29
Radovi na stadionu Kranjčevićeva u punom su jeku, a fotografije pokazuju da je jedna od tribina skoro dovršena. Novi izgled stadiona polako dobiva oblik, a napredak posebno je vidljiv u strukturi sjedećih mjesta i vanjskim fasadama.

Radnici marljivo rade, a završetak radova na prvoj tribini daje naslutiti kako će cijeli stadion uskoro potpuno promijeniti izgled. Navijači i posjetitelji mogu očekivati moderniji i ugodniji ambijent već u sljedećoj sezoni.

31.12.2025.
11:38
Sportski.net
Robert Anic/pixsell
Stadion KranjčevićevaDinamo
