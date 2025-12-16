Radovi na Kranjčevićevoj su u punom jeku: Evo kada bi Dinamo mogao na novi stadion

Radovi u Kranjčevićevoj ulici odvijaju se brže nego što je itko očekivao. Prema neslužbenim procjenama koje prenosi tportal, izvođač je trenutačno i do mjesec dana ispred planiranog rasporeda, što otvara vrata scenariju koji je donedavno zvučao preoptimistično, povratku nogometa na Kranjčevićevu već ove jeseni.

Ako ne dođe do nepredviđenih prepreka poput dugotrajnih loših vremenskih uvjeta, Dinamo i Lokomotiva mogli bi prve domaće utakmice na novom stadionu odigrati još prije kraja jesenskog dijela sezone. Najoptimističnije projekcije idu i korak dalje: otvorenje stadiona već na početku nove sezone.

Ključnu ulogu ima izvođač radova, austrijski Strabag, kojem je projekt u Zagrebu strateški važan. Kranjčevićeva bi trebala postati model funkcionalnog, modernog stadiona koji se u idealnim uvjetima može izgraditi u roku od godinu dana. Takav referentni projekt Strabagu bi otvorio vrata sličnim investicijama diljem Europe, pa ne čudi što se rokovi pokušavaju maksimalno skratiti.

U toj priči svi imaju zajednički interes grad, klubovi i izvođač, da stadion što prije primi gledatelje. Pogledajte OVDJE kako izgleda gradnja novog stadiona

Za razliku od Kranjčevićeve, situacija s Maksimirom i dalje zapinje u administraciji. Grad Zagreb sredinom listopada zaključio je natječaj za izradu projekta rušenja starog stadiona, koji je dodijeljen zajednici tvrtki EURCO d.d. i RESPECT-ING d.o.o..

Međutim, na odluku je uložena žalba, što bi cijeli proces moglo odgoditi za još nekoliko mjeseci. Time se dodatno produžuje razdoblje neizvjesnosti oko početka konkretnih radova na Maksimiru.

Dok se Maksimir bori s papirologijom, Kranjčevićeva se nameće kao ključna točka zagrebačkog nogometa u nadolazećem razdoblju. Ako se trenutačni tempo nastavi, Zagreb bi već uskoro mogao dobiti moderan stadion koji neće biti samo privremeno rješenje, nego primjer kako se infrastruktura može graditi brzo, funkcionalno i planski.

