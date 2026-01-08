Unuka Donalda Trumpa otkrila 'nuspojave' života u slavnoj obitelji: 'Stvarno je neugodno'

Osamnaestogodišnja Kai Trump, unuka američkog predsjednika Donalda Trumpa, nedavno je gostovala u popularnom podcastu „Impaulsive“ Logana Paula, gdje je otvoreno progovorila o tome kakav je Trump u privatnosti doma, o vlastitom životu pod povećalom javnosti te o tome zašto se drži podalje od politike.

Kći Donalda Trumpa Jr.-a i Vanesse Trump otkrila je kako njezin djed, iako globalno jedna od najutjecajnijih i najkontroverznijih osoba, u obiteljskom okruženju djeluje potpuno drugačije.

Foto: Mediapunch/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Razgovor je krenuo u opuštenom smjeru nakon što se Logan Paul prisjetio susreta s Trumpom u sklopu jednog od svojih videa te se dotaknuo i detalja poput predsjedničkog kuhara i kokosovih škampa, na što se Kai nasmijala i otkrila da obiteljska atmosfera često izgleda puno običnije nego što javnost misli.

„Politika je opasna stvar“

Iako odrasta u srcu političke arene, Kai priznaje da od politike – bježi.

„Da budem iskrena, potpuno se držim podalje od politike. Nikad se ne bih kandidirala… politika je opasna stvar.“

Smatra kako je društvo duboko podijeljeno te da se obje strane, lijeva i desna, često radikaliziraju. Tome, kaže, značajno pridonose društvene mreže.

„Društveni mediji formiraju vaš feed tako da je ili s jedne ili s druge strane. Sredine gotovo i nema.“

Ipak, dodaje kako je jasno da će uvijek podržati – svoju obitelj.

„Neutralna sam koliko mogu biti… ali naravno da ću podržati svog djeda.“

Foto: Debby Wong/zuma Press/profimedia

Spojevi pod nadzorom Tajne službe

Život u jednoj od najpoznatijih obitelji na svijetu nosi i vrlo konkretne “nuspojave”. Kai je otkrila da je stalna pratnja Tajne službe dio njezine svakodnevice – uključujući i ljubavne spojeve.

„Stvarno je neugodno kada sjedite na spoju, a agenti sjede dva stola iza vas“, priznala je uz osmijeh, dodavši da se trudi ne dopustiti da je to previše opterećuje.

Mlada influencerica između slavnog prezimena i vlastitog identiteta

Iako nosi prezime koje otvara sva vrata – i stvara pritisak – Kai želi graditi vlastiti život, daleko od političkih govorica i kampanja. Kako kaže, najvažnije joj je ostati prizemljena, fokusirana na školu, prijatelje i planove nakon mature.

U podcastu je pokazala ono što javnost rijetko vidi: iza političkih titula stoje i djedovi, tinejdžeri, neugodni spojevi i obiteljske šale – baš kao u svakoj drugoj obitelji, samo pod puno snažnijim reflektorima.

