Pogledajte snimku pada američkog aviona! Oborio ga Iran ili je riječ o slučajnom pogotku?
Pilot se sigurno katapultirao i pojavila se snimka kako leži u prtljažniku lokalaca
Američki borbeni zrakoplov F-15 navodno se srušio iznad kuvajtskog zračnog prostora nakon što ga je napao sustav protuzračne obrane Patriot, a krhotine su pale u rafineriju Mina Al Ahmadi i ozlijedile dva radnika. Iran je na svojim društvenim mrežama objavio da su oni oborili avion.
Najnovije vijesti o ratu na Bliskom istoku čitajte OVDJE.
Uzrok pada, koji je snimljen na videu, ostaje nejasan, iako početna izvješća sugeriraju da je zrakoplov možda bio žrtva prijateljske vatre nakon što ga je napala protuzračna obrana Patriot, piše India Today.
Pilot se sigurno katapultirao i pojavila se snimka kako leži u prtljažniku lokalaca.
Kuvajt je dugogodišnji saveznik SAD-a i jedna od ključnih logističkih točaka američke vojske u Perzijskom zaljevu. U zemlji se nalaze važne američke baze i skladišta opreme, a kuvajtski zračni prostor često koriste američki i saveznički borbeni avioni tijekom operacija u Iraku, Siriji i šire.
F-15 je američki višenamjenski borbeni avion četvrte generacije, razvijen još 1970-ih, ali i dalje jedan od okosnica američkog ratnog zrakoplovstva. Poznat je po iznimnim sposobnostima zračne nadmoći, velikoj brzini i snažnom naoružanju koje uključuje projektile zrak-zrak i precizno navođene bombe.
POGLEDAJTE VIDEO: Rakić komentirala stanje na Bliskom istoku: 'Karte drži Trump, a njega je teško slijediti u odlučivanju'