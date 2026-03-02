Pogledajte snimku pada američkog aviona! Oborio ga Iran ili je riječ o slučajnom pogotku?

Američki borbeni zrakoplov F-15 navodno se srušio iznad kuvajtskog zračnog prostora nakon što ga je napao sustav protuzračne obrane Patriot, a krhotine su pale u rafineriju Mina Al Ahmadi i ozlijedile dva radnika. Iran je na svojim društvenim mrežama objavio da su oni oborili avion.

Uzrok pada, koji je snimljen na videu, ostaje nejasan, iako početna izvješća sugeriraju da je zrakoplov možda bio žrtva prijateljske vatre nakon što ga je napala protuzračna obrana Patriot, piše India Today.

Reports of a U.S. F-15 fighter jet having been downed over Kuwait moments ago in a friendly fire incident pic.twitter.com/rWHxiaPbl1 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

Pilot se sigurno katapultirao i pojavila se snimka kako leži u prtljažniku lokalaca.

The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.



He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis pic.twitter.com/XhIZK5rUTW — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

Kuvajt je dugogodišnji saveznik SAD-a i jedna od ključnih logističkih točaka američke vojske u Perzijskom zaljevu. U zemlji se nalaze važne američke baze i skladišta opreme, a kuvajtski zračni prostor često koriste američki i saveznički borbeni avioni tijekom operacija u Iraku, Siriji i šire.

F-15 je američki višenamjenski borbeni avion četvrte generacije, razvijen još 1970-ih, ali i dalje jedan od okosnica američkog ratnog zrakoplovstva. Poznat je po iznimnim sposobnostima zračne nadmoći, velikoj brzini i snažnom naoružanju koje uključuje projektile zrak-zrak i precizno navođene bombe.

