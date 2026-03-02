F1 stručnjak pred novu sezonu: 'Čekaju nas neviđene utrke, a jedna momčad nije spremna'

Nova sezona Formule 1 nam je pred vratima! Brojim sitno do prve utrke sezone, VN Australije koju ovoga vikenda možete pratiti na RTL-u i Voyo te u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Novom sezonom ulazimo u novu eru ovoga sporta. Sezona 2026. donosi jednu od najvećih promjena u pravilima u povijesti Formule 1, uključujući nove motore, pogonske jedinice, veličine šasija i aerodinamiku. Najveća novost za vozače će biti raspolaganje baterijom na što će sada morati posebno obratiti pozornost.

Što donosi nova sezona pitali smo F1 stručnjaka i novinara Jutarnjeg lista Marka Špoljara koji nam je objasnio o kakvim se to promjenama radi.

"Ovo su definitivno najveće promjene uopće, u načinu na koji će vozači voziti, u promišljanju o poslovnom modelu, u filozofiji Formule 1", počeo je kolega Špoljar pa nastavlja.

'Pesimist sam, čekaju nas čudne utrke'

"Ma da, naravno, živimo Turbo hybrid eru već više od deset godina. Međutim sada će po prvi put bolidi doista, odnosno vozači u bolidima, morati više paziti kako da raspolažu s energijom iz baterije, a ne o samoj vožnji ili stilu. Nova pravila su po nekima i kontroverzna. Veliki prvak Max Verstappen rekao je da su anti-vozačka, da se on ne osjeća uopće komforno niti zabavnom da ne razmišlja o tome kako u zavoju dva kilometra brže od drugih voziti, nego kako da uštedi dva kilodžula energije više.

Vidjet ćemo kako će to biti. Uvijek se žale svi pred promjenu pravila često, i ja sam pesimist dosta veliki, ali često budemo demantirani i nova pravila se pokažu kao korak unaprijed. Međutim, ovog puta je zaista pitanje hoće li to biti tako jer nikada formula nije imala odjednom tako veliku promjenu", rekao je Marko.

Zbog čega je Marko toliki pesimist?

Možda su previše toga mijenjali. I kao da idu u dva kontra smjera, jedan je odličan smjer. Napokon smanjuju te bolide koji su bili već groteskno veliki kada ih vidiš uživo, zapravo je smiješno. To više nije bio bolid već minibus, kao školski minibus. Oni su sada manji nešto, a to je smjer u kojem definitivno treba ići. Aerodinamiku su malo pojednostavnili tako da će se možda bolidi pratiti na stazi. Moći će voziti jedan iza drugoga nekoliko krugova bez da onaj koji prati bolid ispred njega ne bude doslovno uništen kroz tri ili četiri kruga. Ili zbog toga što mu je poderao gume, ili zbog toga što je naprosto toliko turbulentan zrak da u zavoju ne može njega vratiti pa da ga onda na pravcu udari.

Nije loše što se išlo u promjenu pravila i zbog toga da se olakša ulazak novih proizvođača, jer da se nije išlo u daljnju elektrifikaciju ne bi dobili Audi, ne bi ušao Cadillac, ne bi se Ford nalijepio na Red Bull i tako dalje. Pitanje je što bi bilo s Hondom. Međutim, možda se otišlo korak ili dva previše preambiciozno jer podjela snage motora na gotovo 50:50 posto između klasičnog motora s unutarnjim sagorijevanjem i baterije možda je drastična u jednom koraku.

I ne znam kako će to izgledati za nas gledatelje, hoćemo li moći pratiti i razumjeti utrku, tko što radi u nekom trenutku na stazi. Zašto netko ne može preteći vodećeg? Zato što je u lošijem bolidu, zato što je taj dan lošiji vozač od ovog iza kojeg jest ili jednostavno ne može upravljati potrošnjom baterije onako kako bi želio iz nekog razloga nama u tom trenutku potpuno nepoznatom", sažeo je probleme Marko Špoljar pa nastavio što će biti izazovi za produkciju.

"Veliki je pritisak na produkciju F1, pogotovo na F1 TV. Da pored svakog vozača u svakom trenutku mi vidimo osnovne podatke, dakle na kojim je gumama, koliko je guma stara i da vidimo stanje baterije. Kako će to riješiti grafički s 22 vozača, sam Bog će to znati. Vjerojatno ćemo doznati jedan dio u Melbourneu na prvoj utrci. a ja nekako mislim da ćemo tijekom godine imati puno rada u tom segmentu jer inače će to biti vrlo komplicirano, pogotovo za manje iskusne gledatelje i gledateljice, a pogotovo za one koji žele Formulu 1 snažno uključiti u svoj svijet, a to je generacija koja tek sada stasa. Dakle, to su mladi ljudi od 15, 16, 18 ili 19 godina. Ako im neće biti sve dobro pojašnjeno grafički, oni će imati veliki problem s razumijevanjem toga što gledaju i što se zbiva u samoj utrci", kazao je Marko.

Same promjene motora?

"Vozači imaju velike probleme prilagoditi svoj stil vožnje onome što sada moraju voziti. Recimo, ideš na pravac i na kraju pravca tribina koja je tamo, koja je najskuplja, očekuje na kočenju pretjecanje, to se više neće događati, barem ne tako često jer će oni sada usporavati ranije kako bi napunili bateriju jer ako to ne učine dobit će prednost na tom zavoju, ali će biti u hendikepu za sljedeća tri, četiri, pet zavoja", lijepo nam je objasnio Marko pa nastavio.

"Imat ćemo, zbog toga, vrlo čudne utrke, vidjet ćemo najzanimljivije trenutke na potpuno drugim mjestima na istim stazama. Pravci i zavoji koji se do sada bili najbolji za pretjecanja su sada najbolja mjesta za napuniti bateriju tako da ja očekujem dramatične promjene u samom utrkivanju", rekao nam je kolega Špoljar.

'Aston Martin nije spreman za prvu utrku'

Na što trebamo obratiti pažnju u Australiji za vikend?

"Nitko ne zna što je cilj u prvoj utrci. Predsezonska testiranja su pokazala da se Mercedes najbolje snašao s promjenama pravilima i da su oni broj jedan. Slijedi McLaren koji koristi njihove motore. Sljedeći je Red Bull koji je razvio svoj motor po prvi puta. Izgledaju odlično, vozili su na testiranjima vrlo dobre krugove. Max Verstappen je izgledao dosta dobro na stazi. Četvrti je Ferrari. Oni su bili najhrabriji. Donijeli su nekoliko inovacija, a pogotovo su svi pali u nesvijest kada je na drugom danu drugog tjedna testiranja Lewis Hamilton na pravcu otvorio krilo zadnje tako da je naprosto se krilo prevrnulo za 180 stupnjeva. I sada oko tog krila se cijeli mit već stvorio. To bi moglo presuditi, barem na početku sezone i to će biti zanimljivo.

Bit će vrlo zanimljivo vidjeti nove timove kako su se snašli, Audi je izgledao dobro, Cadillac nešto manje. Najveće razočaranje je Aston Martin koji je puno uložio u sve, a danas je grunuo breaking news koji kaže da će se u Melbourneu pojaviti jer moraju, a da neće moći završiti utrku jer motor jednostavno nije spreman", zaključio je Marko Špoljar, veliki entuzijast auto-moto sportova koji svakodnevno piše o politici i gospodarstvu.

