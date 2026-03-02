Fedor potvrdio da se sprema za borbu protiv Mirka Filipovića: Otkrio vrijeme i mjesto

Ponovno se aktivirala priča o mogućoj borbi Mirka Filipovića i Fedora Emelianenka. Fedor je u intervjuu u Rusiji potvrdio da su pripreme za okršaj u tijeku te otkrio da bi se borba trebala održati u lipnju, no naglasio je da se službena potvrda još čeka.

"Nadamo se. Pripremamo se za to. Koliko znam, meč žele organizirati u lipnju. Postoji neki turnir na kojem bi naša borba trebala biti glavna. Ipak, to su zasad samo glasine, koliko ja razumijem. Vjerujem da će službena objava doći izravno od organizatora. Ja se spremam", objasnio je Emelianenko koji se osvrnuo i na zabrinutost dijela fanova zbog Cro Copovih ranijih zdravstvenih problema, a posebno glasina o moždanom udaru.

"Čitao sam u jednom intervjuu o Mirku. To jednostavno nije istina. Nije doživio ništa slično. Prije svega, raspitali smo se o njegovu zdravlju. Sve je pozitivno. Sve je u najboljem redu. On trenira i sprema se za pobjedu u našem velikom meču."

Pojasnio je ruski borac kako se ionako ne bi volio boriti u Rusiji.

"Zapravo se ne bih volio boriti u Rusiji. Nije da bi me ljudi osobno krivili, ali pritisak bi bio ogroman. Mediji i navijači bili bi vrlo oštri prema meni, bili bi tu stalni pozivi, poruke, kritike."

Istaknuo je da dio tog pritiska osjeća već sada. "Čak i sada su ljudi već oštri prema meni. Pokušavam im objasniti da nisam ja odgovoran za prodaju ulaznica ili promociju događaja. Moja je odgovornost samo da uđem u ring i borim se", zaključio je Emelianenko.

Podsjetimo, Mirko i Fedor bili su, a za ogroman broj i ostali, dvije najveće MMA zvijezde čija je borba 2005. godine bila je jedna od najiščekivanijih u svijetu borilačkih vještina. Cro Cop je u nju ušao s nizom od sedam pobjeda tijekom kojeg je nokautirao i Fedorovog brata Aleksandera. Ipak, u borbi za svjetski MMA tron Rus je bio prejak, uspio je izdominirati Mirka bacanjima i udarcima na podu te je pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca.

