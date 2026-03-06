FREEMAIL
GROZNO /

Scene kaosa u Srbiji: Golman nokautiran, a navijači tuku 'svoje'

Foto: Pawparazzi/Alamy/Profimedia

Na tribini su udarali koga su stigli, najpribraniji su se sklanjali od tučnjave, a jedan od navijača bio je gotovo toliko pretučen da je izgledalo kao da ga tanka nit dijeli od tragedije

6.3.2026.
19:45
Sportski.net
Pawparazzi/Alamy/Profimedia
Strašne scene mogli smo vidjeti u Srbiji jučer. U Novom Pazaru sastali su se domaći Novi Pazar i Crvena Zvezda, ali nitko nije gledao utakmicu.

Sve su oči bile uprte na tribine stadiona gdje je umalo došlo do "rata". Zvezdin golman je nokautiran, domaći navijači kroz cijelu su utakmicu uzvikivali šovinističke poruke i vrijeđali "od albanskog orla do ‘djeda i bake’“, navodi Blic.

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović i trener Crvene Zvezde Dejan Stanković pokušali su održati lekciju iz fer-pleja i da cjelokupan doživljaj ipak završi u prijateljskom, sportskom tonu, no novopazarska Torcida bila je u centru pažnje tijekom utakmice, toliko da su se u jednom trenutku žestoko potukli među sobom.

Na tribini su udarali koga su stigli, najpribraniji su se sklanjali od tučnjave, a jedan od navijača bio je gotovo toliko pretučen da je izgledalo kao da ga tanka nit dijeli od tragedije.

Ružne scene možete pogledati ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia treba podići glave svojim igračima i utišati buku

Novi PazarCrvena ZvedzaNavijačiNeredi Navijača
