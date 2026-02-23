Ludi derbi na Marakani: Transparenti o Tuđmanu, pjevanje Novih fosila i gađanje igrača pirotehnikom

Jučer je odigrana utakmica 24. kola srpske Mozzart Bet Super lige između Crvene zvezde i Partizana. Domaćini su slavili 3-0, ali mnogo je zanimljivije bilo na tribinama nego na terenu.

Naime, Delije, navijači Crvene zvezde, su u jednom trenutku na svom stadionu izvisili veliki crno-bijeli transparent na kojem je ćirilicom pisalo: "Svaki pravi Grobar Tuđmana Franju slavi", aludirajući na činjenicu da je prvi hrvatski predsjednik u poslijeratnom razdoblju obnašao dužnost predsjednika nogometnog odjelka sportskog društva Partizan.

Ta provokacija nije se nimalo svidjela navijačima Partizana, "Grobarima", koji su se popeli na krov stadiona Rajko Mitić, popularne "Marakane", i zapalili taj transparent.

Bilo je i pjevanja "prilagođene" verzije pjesme Novih fosila, o čemu smo već pisali, ali i gađanja igrača Partizana pirotehnikom nakon susreta od strane Delija.

Do kraja utakmice dogodilo se još nekoliko ekscesa – najprije su Grobari zapalili nekoliko sjedišta, a kasnije provocirali Delije likom bivšeg Severininog punca Dragana Kojića Kebe.

