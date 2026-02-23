FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJANJE /

Ludi derbi na Marakani: Transparenti o Tuđmanu, pjevanje Novih fosila i gađanje igrača pirotehnikom

Ludi derbi na Marakani: Transparenti o Tuđmanu, pjevanje Novih fosila i gađanje igrača pirotehnikom
×
Foto: Pedja MILOSAVLJEVIC/AFP/Profimedia

Delije su u jednom trenutku na svom stadionu izvisili veliki crno-bijeli transparent na kojem je ćirilicom pisalo: "Svaki pravi Grobar Tuđmana Franju slavi"

23.2.2026.
9:24
Sportski.net
Pedja MILOSAVLJEVIC/AFP/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jučer je odigrana utakmica 24. kola srpske Mozzart Bet Super lige između Crvene zvezde i Partizana. Domaćini su slavili 3-0, ali mnogo je zanimljivije bilo na tribinama nego na terenu.

Naime, Delije, navijači Crvene zvezde, su u jednom trenutku na svom stadionu izvisili veliki crno-bijeli transparent na kojem je ćirilicom pisalo: "Svaki pravi Grobar Tuđmana Franju slavi", aludirajući na činjenicu da je prvi hrvatski predsjednik u poslijeratnom razdoblju obnašao dužnost predsjednika nogometnog odjelka sportskog društva Partizan.

Ta provokacija nije se nimalo svidjela navijačima Partizana, "Grobarima", koji su se popeli na krov stadiona Rajko Mitić, popularne "Marakane", i zapalili taj transparent.

Bilo je i pjevanja "prilagođene" verzije pjesme Novih fosila, o čemu smo već pisali, ali i gađanja igrača Partizana pirotehnikom nakon susreta od strane Delija.

Do kraja utakmice dogodilo se još nekoliko ekscesa – najprije su Grobari zapalili nekoliko sjedišta, a kasnije provocirali Delije likom bivšeg Severininog punca Dragana Kojića Kebe.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačevićeva reakcija nakon velike pobjede Dinama u Varaždinu

PartizanCrvena ZvezdaDelijeGrobari
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx