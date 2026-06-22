Plenković posvetio objavu Danu antifašističke borbe: 'Ostajemo privrženi slobodi'

Premijer Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak, na Dan antifašističke borbe, da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu.

"Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima", poručio je premijer u objavi na društvenim mrežama.

Podsjetio je i kako Hrvatska Dan antifašističke borbe obilježava u spomen na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, prva hrvatska antifašistička postrojba i prva takva postrojba u tada okupiranoj Europi.

Prvi sisački partizanski odred

Prvi sisački partizanski odred osnovan je u šumi Brezovica u blizini sela Žabno kraj Siska, nakon njemačkog napada na SSSR. Osnovali su ga pripadnici Komunističke partije, a od prvih je dana izvodio diverzije, osobito na željeznici.

Predvodili su ga zapovjednik Vlado Janjić-Capo i komesar Marijan Cvetković, a njegov pripadnik bio je i pokojni general Hrvatske vojske Janko Bobetko.

Njegovim utemeljenjem započela je intenzivna antifašistička borba protiv fašizma i nacizma koja se širila cijelom Hrvatskom. Tako je u organiziranoj narodnooslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj aktivno sudjelovalo više od 500.000 hrvatskih građana.

U postrojbama Narodnooslobodilačke vojske (NOV) borilo se oko 230.000 boraca iz Hrvatske, a na njezinu teritoriju stvorene su 52 brigade, 17 divizija i pet od ukupno 11 korpusa NOV-a.

Za vrijeme 2. svjetskog rata na području Hrvatske pod kontrolom antifašističkog pokreta Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH) obavljalo je vrhovnu zakonodavnu i izvršnu funkciju. Godine 1945. ZAVNOH je prerastao u Narodni sabor Hrvatske. Tako je i tijekom narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj očuvan povijesni kontinuitet hrvatskog državnog suvereniteta.