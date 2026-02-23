FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VJEČITI DERBI /

Delije se sjetile hrvatskih navijačkih grupa i ispale smiješne

Delije se sjetile hrvatskih navijačkih grupa i ispale smiješne
×
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Sjetile su se Delije i Armade, ali i Tornada - skupine navijača Zadra koje su Delije htjele napasti u Austriji

23.2.2026.
8:55
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U utakmici 24. kola srpske Mozzart Bet Super lige Crvena je zvezda pobijedila Partizan 3-0. Zabijali su veliki talent Vasilije Kostov, te iskusni Marko Arnautović i Aleksandar Katai. 

No, već tradicionalno, puno je zanimljivije bilo na tribinama nego na terenu. Tako su se najvatreniji navijači Crvene zvezde, Delije, sjetili navijača Hajduka s kojim su se nedavno sukobili u Tuzli. Tom su prilikom 'Delije' otpjevale poznati, ali "blago modificirani" hit jednog od najpopularnijih hrvatskih bendova Novih fosila.

"Kako je dobro vidjeti te opet, slomiti ruke i oba ramena... Kao nekad, po***i ga nježno. Za ona dobra, dobra, dobra, stara vremena...," orilo se Stadionom Rajko Mitić, popularno zvanim Marakana.

Sjetile su se Delije i Armade, ali i Tornada - skupine navijača Zadra koje su Delije htjele napasti u Austriji. Svojim potezom Delije su ispale smiješne, jer to što oni prezentiraju nemaju veze s istinom. 

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što se događalo na Poljudu: Po tko zna koji put u fokusu bio Marko Livaja

DelijeGrobariMarakanaCrvena ZvedzaPartizanSrbija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx