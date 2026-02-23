Delije se sjetile hrvatskih navijačkih grupa i ispale smiješne

U utakmici 24. kola srpske Mozzart Bet Super lige Crvena je zvezda pobijedila Partizan 3-0. Zabijali su veliki talent Vasilije Kostov, te iskusni Marko Arnautović i Aleksandar Katai.

No, već tradicionalno, puno je zanimljivije bilo na tribinama nego na terenu. Tako su se najvatreniji navijači Crvene zvezde, Delije, sjetili navijača Hajduka s kojim su se nedavno sukobili u Tuzli. Tom su prilikom 'Delije' otpjevale poznati, ali "blago modificirani" hit jednog od najpopularnijih hrvatskih bendova Novih fosila.

"Kako je dobro vidjeti te opet, slomiti ruke i oba ramena... Kao nekad, po***i ga nježno. Za ona dobra, dobra, dobra, stara vremena...," orilo se Stadionom Rajko Mitić, popularno zvanim Marakana.

Sjetile su se Delije i Armade, ali i Tornada - skupine navijača Zadra koje su Delije htjele napasti u Austriji. Svojim potezom Delije su ispale smiješne, jer to što oni prezentiraju nemaju veze s istinom.

