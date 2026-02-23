Dramatičan poziv iz rijeke Une: Policajac opisao akciju spašavanja migranata

Na rijeci Uni pokraj Hrvatske Kostajnice rano jutros prevrnuo se čamac koji je prevozio migrante. Jedan je muškarac poginuo, a tri su osobe spašene. Akcija spašavanja još uvijek je u tijeku, a na terenu su sve hitne službe.

Policija je uhitila osumnjičenog krijumčara u blizini granice, a riječ je o državljaninu Bosne i Hercegovine.

Mladen Savudrić, voditelj Službe za granicu PU sisačko-moslavačke kazao nam je da da potraga i dalje traje, iako je pao mrak pa je zbog okolnosti smanjen intenzitet.

'Dramatičan poziv'

Savudrić je rekao da je situacija bila dramatična nakon prvog poziva u pomoć kojeg su primili od nepoznate osobe iz rijeke Une. Policajci koji su ondje obavljali poslove zaštite državne granice su odmah priskočili u pomoć unesrećenima.

"S obzirom na okolnosti da su, svojim iskustvom, prepoznali o kakvoj je vrsti događaja riječ, angažirane su sve raspoložive policijske snage, kao i druge žurne službe, poput HGSS-a", rekao je Savudrić.

Objasnio je i da osim što granična policija raspolaže s kvalitetnom i vrhunskom tehničkom opremom, presudan je ljudski faktor koji je bio prisutan tijekom ove akcije.

Potvrdio je i da su dvije pronađene osobe državljani Kine, dok se za preminulog muškarca još uvijek nije utvrdio identitet.

Neuobičajeno mjesto

Ova ruta preko Une nije uobičajena za krijumčare migranata, objasnio je Savudrić.

"Ono što bih htio naglasiti je da smo na mjestu događaja zatekli još jednog stranog državljana, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine, kojeg dovodimo u svezu s ovim događajem. On se nalazi pod nadzorom policije te se nad njim provodi kriminalističko istraživanje", rekao je Savudrić.

Statistika MUP-a o nezakonitim ulascima

Od početka ove godine policija je postupala prema 1024 osobe koje su nezakonito ušle u Hrvatsku, što je za 21 i pol posto manje nego u istom razdoblju lani.

S današnjim danom Hrvatska policija u 2025. godini imala je 16.409 postupanje prema osobama koje su nezakonito ušle u Republiku Hrvatsku, što je za 43,99 posto manje u odnosu na 2024. godinu, kada ih je bilo 29.294.

Tijekom 2025. godine evidentirano je 1.002 postupanja prema državljanima Kine, što je 12,5% više nego u 2024. godini kada ih je evidentirano 891.

U 2026. godini (do 23.2.2026. godine) imali smo 1.124 postupanja prema osobama koje su nezakonito ušle u Republiku Hrvatsku, što je za 21,51 posto manje u odnosu na 2025. godinu, kada ih je bilo 1.432.

Godine 2026., zaključno s današnjim danom evidentirano je 89 državljana Kine u nezakonitom prelasku vanjske granice.