Odlične vijesti stižu iz Bruxellesa, treba vam samo 100 eura: 'Ovo je početak'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

HIT DANA /

Samo 100 eura i 48 sati i možete otvoriti firmu. Odlične vijesti stižu iz Europske unije koja želi olakšati poslovanje.

EU Inc. zove se nova europska uredba. Ovaj put iz carstva birokracije, Bruxellesa, birokraciju žele smanjiti. Europski poduzetnici se suočavaju s 27 pravnih sustava: ovako se olakšava poslovanje diljem Europe.

Bez obzira jeste li u Lisabonu, Münchenu ili na Zakintosu ili u Nađ Kanjiži, roku 48 sati možete otvoriti tvrtku, sa samo 100 eura, bez zahtjeva za temeljnim kapitalom. Ursula Von Der Leyen kaže da je to početak prema uspostavljanju jedinstvenog tržišta.