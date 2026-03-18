Ovo je najopasniji kvart u Zagrebu, a nije Dubrava: 'Tu rade svašta nešto'

Koji je najopasniji zagrebački kvart? Nije Dubrava kao što ste svi pomislili. Nije ni na vrhu liste. Više kaznenih djela dogodilo se lani u Novom Zagrebu i na Trešnjevci. Dobra je vijest da je glavni grad sigurniji nego ikad, jer 2025. dogodilo se najmanje kaznenih djela u 20 godina. Loša je vijest da se svaki tjedan dogodi jedno silovanje.

Gdje bi bio zagrebački Bronx? Ništa Dubrava, ništa Pešča, ništa predgrađa, Tratinska ulica kojom je hodala ekipa RTL Direkta je u jednom od opasnijih kvartova u Zagrebu, kad je riječ o prijavljenom kriminalu.

Za neke stanare Trešnjevke Sjever to je iznenađenje, za neke ne. "Treba više tu staviti ljudi. Uopće nema policije, nitko ne vodi brigu. Osjeti se, već ima oho, da nitko ne vodi brigu", govori cvjećar Dubravko Požgajčić. Nevenka koja živi na Trešnjevci kaže da svaku večer šeće psa, ali da nije imala neugodnosti. Na naše pitanje je li sve na Remizi u redu, Nevenka ističe: "Malo je onako neugodan kvart, navečer pogotovo".

Top 5 najgorih kvartova

Top 5 najgorih kvartova po kriminalu otvara Trnje s 885 kaznenih djela, četiri više bilo je u Donjem Gradu. Godinu prije vodeća Peščenica sada je treća s 927 kaznenih djela, Trešnjevka-Sjever je druga s 977, a broj jedan je Novi Zagreb-Zapad s 1.274.

Tamo gdje je najgore, u kvartu koji raste brže nego ijedan drugi u gradu, starosjedioce prisutnost kriminala ne čudi. "Ja sam doselila '91. na Lanište. Mi smo svakoga osobno poznavali. Sad više ne znaš nikoga. Naselje mladih je, ima jako lijepih, mladih, kulturnih ljudi, ali nažalost ima i onih koji rade svašta nešto", objašnjava Ankica Džolić. Žaklina Polak Matanović pak navodi da nije baš zadovoljna, s obzirom na to da ima troje djece koja kvartom šeću noću, no na naše pitanje je li zabrinuta, Žaklinam nam odgovara: "Ne bih se htjela plašiti, ako zaista nema svrhe".

Mišljenje stručnjaka

Da strah ni u najopasnijem zagrebačkom kvartu nema svrhe, tumači i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila koji živi baš na zapadu Novog Zagreba i kao bivši glavni policijski savjetnik dobro poznaje sustav iznutra. "Tamo gdje imamo veći broj počinjenih kaznenih djela, trebalo bi razmisliti je li to područje adekvatno pokriveno s policijom. Inače znamo za Novi Zagreb da je ogroman površinom i da ga je jako teško pokrivati", poručuje Cvrtila.

I ne samo to... Možda je jedan od razloga što u ovom kvartu ima toliko prijavljenog kriminala to što se toliko novih zgrada izgradilo, samim time i ljudi doselilo, a i dalje se gradi.

No, da se razumijemo, kaznenih djela u Zagrebu lani je bilo najmanje u posljednjih 20 godina, a policija je imala i najvišu stopu razriješenosti u istom razdoblju. "To je ne samo potvrda rada, učinkovitosti, profesionalnog pristupa zagrebačke policije, nego vjerujem i lijepa poruka svim građanima Grada Zagreba", smatra glasnogovornica Policijske uprave zagrebačke Marija Goatti.

Hrvatska i Zagreb sigurni spram drugih europskih metropola

Ukupno je, dakle, bilo gotovo 12 tisuća kaznenih djela, a razriješenost svih je 65 posto, tri i pol posto bolje nego lani. Dobro je što su razriješena sva ubojstva kojih je bilo 12, dva više nego lani. Nedjela u najvećem porastu su zlouporaba droga, 235 slučajeva je 77 posto. Ali, sveukupno, u Zagrebu se može mirno spavati.

"Hrvatska i Zagreb su sigurni spram drugih glavnih gradova europskih država. Sigurno smo mi sigurna metropola i nema straha za slobodno hodanje ulicama grada, pa ni noću", govori Cvrtila.

Iako se lani u Zagrebu dogodilo čak 50 silovanja, dakle jedno tjedno, pet više nego lani, da su sigurne vjeruju i Zagrepčanke. "Nemam loših iskustava, pet godina već šećem psa noću", kaže nam jedna, dok druga govori: "Sigurno je siguran, sigurniji od puno drugih gradova".

Provala u stanove najviše je bilo na Maksimiru, u trgovine na Trešnjevci, dok su se auti najviše krali na Peščenici. Uz to, već petu godinu rastu kaznena djeca koja su počinila djeca. Drugim riječima, iako je Zagreb statistički siguran, prostora za napredak i dalje ima.