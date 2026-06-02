Hrvatska ima prvu provjeru uoči SP-a: 'Nisu imali uspjeha kao mi, ali su jaki'

Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak od 18:00 igra prvu od dvije pripremne utakmice uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi, koje počinje 11. lipnja utakmicom između Meksika i Južne Afrike, a koje će trajati sve do finala 19. srpnja. Mi se, naravno, nadamo kako će tog zadnjeg dana Vatreni još sudjelovati na turniru, a to znači da će igrati u finalu.

Daj Bože da bude tako, ali ako želimo do finala i nastupa na MetLife Stadiumu u predgrađu New Yorka (New Jersey), naši nogometaši moraju se što bolje pripremiti.

Belgija prava provjera za Hrvatsku

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Belgija je, stoga, prava provjera trenutnih mogućnosti hrvatske nogometne reprezentacije, koja je na protekla dva Mundijala, onom 2018. u Rusiji i 2022. u Katru, osvojila srebro, odnosno broncu.

Foto: BRUNO FAHY/Belga Press/Profimedia

Belgiju je izbornik Zlatko Dalić odabrao kao jednu od ključnih provjera uoči Svjetskog prvenstva. Ideju o toj utakmici imao je još prije ždrijeba skupina, a dogovor je osobno realizirao zahvaljujući dobrim odnosima koje već godinama održava s belgijskim nogometnim savezom, još iz vremena kada je reprezentaciju vodio njegov prijatelj Roberto Martínez.

Izbornik je želio suparnika najviše kvalitete, a pokazalo se da će upravo Belgija biti idealan test za sustav igre 3-4-2-1. Vatreni bi protiv Crvenih vragova trebali istrčati upravo u toj formaciji, koja se nameće kao ozbiljna opcija za ogled s Engleskom. Susret će ujedno probuditi uspomene na okršaj Hrvatske i Belgije na Svjetskom prvenstvu u Kataru, koji je završio na zadovoljstvo hrvatske reprezentacije.

Belgijci nisu u punom sastavu

Belgijska reprezentacija neće biti u punom sastavu. Zbog ozljede je otpao Zeno Debast iz lisabonskog Sportinga, a prema trenutačnim procjenama mogao bi se vratiti tek za treću utakmicu na Svjetskom prvenstvu. U Rijeci neće nastupiti ni Leandro Trossard, koji je nedavno igrao finale Lige prvaka, a reprezentaciji će se priključiti tek u srijedu.

Dio belgijskih reprezentativaca već je odradio tjedan dana treninga, dok su se u subotu momčadi pridružili Jeremy Doku, Thibaut Courtois, Youri Tielemans, Dodi Lukébakio, Diego Moreira, Amadou Onana, Charles De Ketelaere, Axel Witsel, Brandon Mechele i Kevin De Bruyne.

Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

Robert Špehar, bivši profesionalni hrvatski nogometaš i reprezentativac koji je u karijeri igrao za Club Brugge dvije godine, danas trener ŽNK Osijek, za portal Net.hr najavljuje utakmicu Hrvatske i Belgije.

'Dostojan protivnik da vidimo gdje smo'

Hrvatska je na domaćem terenu favorit, no Belgija je sve samo ne lagan protivnik. Špehar ističe kako je upravo ovakva utakmica potrebna Vatrenima kako bi testirali svoje mogućnosti uoči velikog natjecanja.

Smatrate li da je Belgija dobra provjera za Hrvatsku pred Svjetsko prvenstvo?

"Da, bit će to jedna dobra provjera za hrvatsku reprezentaciju. Belgija je jako dobra i odlična momčad koja nije doduše osvajala puno toga kao mi što smo znali zadnjih petnaestak - dvadeset godina. Ali uvijek su jaki i uvijek su nezgodni s igračima koji igraju po cijeloj Europi, tako da su dobra prilika i da taj isproba naš stari - novi sistem sa 3 odozada, kako će to funkcionirati, ali uglavnom je Belgija dostojan protivnik da vidimo gdje smo", govori Robert Špehar, koji je za Club Brugge nastupao od 1995. do 1997. i u sezoni 1996./1997 bio najbolji strijelac belgijske lige sa 26 golova.

Foto:

Prema Transfermarktu, Robert Špehar je za Club Brugge ukupno odigrao 64 utakmice i postigao 48 golova uz devet asistencija.

Belgijska liga kao inkubator talenata

Špehar objašnjava fenomen belgijske lige koja je postala jedna od glavnih odskočnih daski za igrače na putu prema najjačim europskim klubovima.

Igrali ste u Belgiji. Njihova liga je tada bila jaka, a danas se čini još jačom.

"Dobro znamo da su Belgijanci imali zaista puno velikih imena u velikim ligama, velikim klubovima, ali uvijek nalaze nove. Belgija je, što se tiče prvenstva, inkubator igrača. Dovode ih dosta iz afričkih zemalja, imaju dobar skauting. Tu je perjanica ispred svih klub Ris, a naravno i ostali kao Standard, Anderlecht i ostali klubovi. I onda, to je jedna jako dobra odskočna daska za onaj top 5 europskih liga."

Koliko je nogomet u Belgiji napredovao od vašeg vremena?

"A nogomet je puno kvalitetniji od onog mog vremena, jer znamo da je samo taj moj bivši klub stalno u grupama Lige Europe. Znači, to uopće nije sporno više da oni igraju normalno grupe Lige Europe. I nerijetko čak i prođu i dođu do same završnice, tako da su Belgijci zapravo veliki iskorak, a reprezentacija je ta kroz koju se još više probio. Belgijski nogometaši su uvijek nezgodni, jaki i bit će to super provjera za Hrvatsku za SP. U moje vrijeme bili su u Club Bruggeu Frank van der Vorst i Lorenzo Staelens koji su imali po četiri SP-a. To su igrači koji su onim starijim pratitelja nogometne igre najpoznatiji".

Od 'engleskog' nabijanja do tehničke dominacije

Belgijski nogomet doživio je veliku transformaciju. Od nekadašnjeg stila koji se oslanjao na snagu, danas je to tehnički potkovan nogomet, ali s jednom konstantom - borbenošću.

Kakav nogomet Belgijanci danas igraju? Čini se da su se odmaknuli od stila koji je nekad bio sličan engleskom. Belgija će na Rujevici Hrvatskoj glumiti Engleze.

"U principu će glumiti, da, ali treba naglasiti kako su Englezi davno odustali od svog nekad poznatog nabijanja lopti, dugih, preskakanja igre. I Englezi danas igraju drugačije, svi kreću iz svojih pet metara, svi prave 'build-up'. Tako je i u Belgiji odavno. Bilo je, bile su slične po snazi i tako dalje, ali oni isto sada teže tehničkom nogometu i ono što uvijek imaju, to im je ostalo, a to je velika trka i velika borbenost."

Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

Hoće li zaigrati s trojicom iza?

Dalić će protiv Belgije isprobati sustav s trojicom braniča u zadnjoj liniji...

"Tako se najavljuje. Ako, po meni, jako razmišlja da igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu s tri odozada, onda je ovo jedna prilika da to proba. Još jednom, pokazalo se protiv Brazila da je to bilo OK i protiv jedne jače ekipe. Ako mislimo ipak malo igrati povučenije u bloku i na polukontre i kontre, onda, onda je ovo, mislim, dobra situacija da da isproba protiv Belgije."

Pobjeda za samopouzdanje

Što bi pobjeda značila za reprezentaciju uoči prvenstva i tko je favorit?

"Uvijek je dobro pred Svjetsko prvenstvo imati pozitivno ozračje i naravno da bi ta neka dobra igra i dobra pobjeda protiv Belgije dala na samopouzdanju dodatan impuls reprezentaciji. Tko je favorit u toj utakmici? Igramo kući, naravno da smo mi favoriti."

Utakmica protiv Belgije stoga nije samo još jedna provjera, već prilika da se dobiju odgovori na ključna taktička pitanja i, što je najvažnije, da se pobjedom stvori pobjednički mentalitet koji će Vatrene nositi na putu prema novom svjetskom uspjehu.