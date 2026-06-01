Šimunić bi se vratio u prošlost samo zbog jedne utakmice: 'To nam nikad neće zaboraviti'

Josip "Joe" Šimunić, Bivši hrvatski profesionalni nogometaš i reprezentativac, član slavnog "Kluba 100" hrvatske nogometne reprezentacije, u bogatoj je karijeri odigrao 105 utakmica za Vatrene i sudjelovao na čak pet velikih natjecanja. Danas kao predsjednik NK Rudeš, kluba koji se vratio u SHNL, gradi novu nogometnu priču, no sjećanja na dane u najdražem dresu i dalje žive. U gostovanju u podcastu Net.hr "Maksanov korner" prošlog tjedna, Šimunić se prisjetio najslavnijih trenutaka te otkrio koji bi točno trenutak ponovno proživio da može sjesti u vremeplov.

Njegov odgovor bio je trenutan, bez imalo dvojbe, a odveo nas je u studeni 2007. godine i na legendarni stadion Wembley, na utakmicu koja je ušla u anale hrvatskog i engleskog nogometa.

Trenutak za vječnost

Na izravno pitanje u koji bi se trenutak iz svoje reprezentativne karijere vratio, Šimunić je kao iz topa ispalio odgovor koji će svakom hrvatskom navijaču izmamiti osmijeh na lice.

Da možete sada sjesti u vremeplov i vratiti se u prošlost, u koji trenutak u reprezentaciji, na koju utakmicu, gdje bi se vratili i ponovno to prošli?

"Englesku na Wembleyju 2007. godine. Volio bih to ponovo doživjeti. Na njihovom terenu smo ih izbacili, veliku Englesku... Svi su mislili da ćemo mi lagano igrati. Mi smo igrali uvijek sto posto, kao što se treba igrati i na kraju smo mi Engleze izbacili. To nam, ja vjerujem, nikad neće zaboraviti, ali sve je bilo pošteno i jednostavno. To je bio jako, jako lijep osjećaj", navodi Joe Šimunić.

Pobjeda koja je odjeknula svijetom

Tog 21. studenog 2007. Hrvatska je pod vodstvom Slavena Bilića stigla na Wembley kao momčad koja je već osigurala plasman na Europsko prvenstvo. S druge strane, Engleska je trebala samo bod kako bi se kvalificirala. Mnogi su očekivali, kako je i sam Šimunić rekao, da će Vatreni odigrati utakmicu bez prevelikog angažmana.

No, dogodilo se upravo suprotno. U jednoj od najljepših i najdramatičnijih utakmica kvalifikacija, Hrvatska je odigrala za čast i ponos te slavila s 3-2, golovima Kranjčara, Olića i Petrića. Ta pobjeda izbacila je Gordi Albion s Eura i poslala Rusiju na natjecanje, a hrvatskim igračima i navijačima donijela neizmjernu radost i poštovanje čitavog nogometnog svijeta.

Upravo taj osjećaj poštene borbe i trijumfa na jednom od najvećih svjetskih stadiona trenutak je koji je za Josipa Šimunića ostao najupečatljiviji i koji bi, unatoč svim velikim utakmicama koje je odigrao, jedini ponovno proživio. To je bila noć kada je Hrvatska još jednom pokazala svoj pobjednički mentalitet, igrajući uvijek "sto posto", bez kalkulacija.

Hrvatska i Engleska igrat će u 1. kolu skupine L nadolazećeg Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi. U gradu Dallasu Vatreni i Gordi Albion odmjerit će snagu 17. lipnja od 22.00 po našem vremenu.

