Novi prvoligaš objavio tko će ih povesti u novu sezonu SHNL-a

Alen Peternac ostaje trener NK Rudeš i vodit će zagrebački klub u SHNL-u sljedeće sezone, objavio je klub na svojim društvenim mrežama. Ne samo to, Peternac će biti i sportski direktor kluba.

"Nakon sezone u kojoj je naš klub ponovno izborio povratak u najviši rang hrvatskog nogometa, NK Rudeš i Alen Peternac dogovorili su nastavak suradnje na još dvije godine. Uz funkciju glavnog trenera prve momčadi, Alen Peternac preuzima i funkciju sportskog direktora kluba, čime mu je povjeren kompletan sportski razvoj i budućnost NK Rudeš.

Ime Alena Peternaca odavno je upisano u nogometnu povijest. Kao igrač ostavio je dubok trag u hrvatskom i europskom nogometu, posebno u španjolskoj La Ligi gdje je postao legenda Real Valladolida, a kroz karijeru nosio je dres hrvatske reprezentacije i nastupao za brojne velike klubove.

Ni nakon igračke karijere nije se udaljio od vrhunskog nogometa. Svoje trenersko i nogometno iskustvo gradio je kroz sustav GNK Dinamo Zagreb, radio u snažnim međunarodnim nogometnim sredinama poput Al Aina i Al Hilala te sudjelovao u osvajanju trofeja i stvaranju visokih sportskih standarda na najvećim razinama profesionalnog nogometa.

Danas, s istim žarom, znanjem i strašću, nastavlja graditi priču NK Rudeš. Jer neki ljudi jednostavno pripadaju nogometu. A neki karakterom pripadaju i Rudešu. Veliki zagrebački nogometni frajer danas i službeno ostaje — rudeški frajer. Ova odluka nije samo potvrda uspješne sezone iza nas.

Ovo je poruka stabilnosti, kontinuiteta i jasne sportske vizije kluba koji zna kamo želi ići. Pred nama su novi izazovi, novi ciljevi i nova poglavlja. A posebno nas veseli što ih nastavljamo ispisivati zajedno s čovjekom kojem vjerujemo.

Alene, hvala! Idemo dalje zajedno. Mali kvart. Veliki klub", stoji u objavi Rudeša.

Podsjetimo, Rudeš je osvojio 1.NL u sezoni koja je nedavno završila te su izborili povratak u SHNL nakon tri sezone. Peternac je stigao u Rudeš na polusezoni te je na klupi u 15 utakmica ostvario 9 pobjeda te po tri remija i poraza.