Vlasnici NBA klubova donijeli odluku koja briše pravilo koje je godinama nagrađivalo gubitnike

Vlasnici NBA klubova usvojili su promjene koje će značajno utjecati na budući sustav NBA Drafta, s ciljem smanjenja takozvanog “tankiranja”, odnosno namjernog gubitka utakmica radi boljeg draft pozicioniranja.

Na sastanku je potvrđeno uvođenje novog modela draft lutrije, koji bi trebao stupiti na snagu prije NBA Drafta 2027. godine i trajati najmanje do 2029., javlja ESPN.

Novi sustav, poznat i kao “3-2-1 format”, mijenja raspodjelu šansi za prvi izbor na draftu te povećava broj momčadi uključenih u lutriju, ali istovremeno smanjuje prednost najlošijih ekipa u ligi.

Prema novom modelu, svih 16 momčadi koje ulaze u lutriju imat će šansu za prvi izbor, ali s različitim brojem “loptica” koje određuju njihove izglede. Najlošije tri momčadi dobit će po dvije loptice, ali neće moći birati više od 12. mjesta na draftu. Ostale ekipe izvan playoffa dobit će tri loptice, dok će ekipe iz play-in zone i gubitnici play-in susreta imati jednu ili dvije, ovisno o plasmanu.

Dodatno, uvedena su i nova ograničenja: nijedna momčad neće moći osvojiti prvi pick dvije godine zaredom, a također će biti ograničeno i učestalo biranje unutar top 5 pozicija u uzastopnim sezonama.

NBA liga tako želi dodatno obeshrabriti “tankiranje”, a prema novim pravilima bit će omogućene i strože kazne za klubove koji pokušaju manipulirati rezultatom, uključujući smanjenje šansi u lutriji ili promjenu draft pozicija.

Odluka je privremena te će se nakon 2029. godine ponovno razmatrati hoće li sustav ostati isti ili će biti uveden novi model drafta.