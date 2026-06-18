Zajamčena doza adrenalina: Triler s radnjom na rubu 3. svjetskog rata koji je podijelio kritiku

S Gerardom Butlerom u ulozi svog nekonvencionalnog zapovjednika i Garyjem Oldmanom kao ratobornim admiralom, film donosi klasičnu priču o hladnoratovskim tenzijama prilagođenu modernom dobu.

Radnja koja ostavlja bez daha

Radnja filma, temeljena na romanu 'Firing Point', započinje misterioznim nestankom američke podmornice USS Tampa Bay. U istragu se šalje USS Arkansas, predvođen kapetanom Joeom Glassom (Gerard Butler), čije metode često odstupaju od protokola. Istovremeno, tim američkih Navy SEALs-a, pod vodstvom poručnika Billa Beamana (Toby Stephens), svjedoči državnom udaru u ruskoj pomorskoj bazi.

Odmetnuti ministar obrane Dmitrij Durov otima ruskog predsjednika Zakarina s namjerom da isprovocira globalni sukob. Dok Glass u opasnim dubinama otkriva uništenu američku i sabotiranu rusku podmornicu s koje spašava preživjele, uključujući kapetana Sergeja Andropova (Michael Nyqvist), situacija na površini eskalira. U Pentagonu, admiral Charles Donnegan (Gary Oldman) zalaže se za vojnu pripravnost, dok kontraadmiral John Fisk (Common) predlaže riskantan plan. Glass se mora osloniti na pomoć nepovjerljivog ruskog kapetana kako bi neotkriven prošao kroz minsko polje i omogućio SEAL-ovcima da spase ruskog predsjednika te spriječe Treći svjetski rat.

Foto: tmdb

Impresivna glumačka postava

Jedan od najjačih aduta filma svakako je impresivna glumačka postava. Gerard Butler je uvjerljiv u ulozi odlučnog kapetana Glassa, čovjeka koji se više oslanja na instinkt nego na pravila i predstavlja moralni kompas u kaosu. S druge strane, oskarovac Gary Oldman briljira kao temperamentni admiral Donnegan, čiji pristup stvara dodatnu napetost u zapovjednom centru. U jednoj od svojih posljednjih uloga, preminuli švedski glumac Michael Nyqvist ostvaruje pamtljiv nastup kao časni ruski kapetan Andropov, čije je nepovjerenje prema Amerikancima stavljeno na kušnju kada shvati da dijele zajednički cilj.

Foto: tmdb

Podijeljene reakcije i financijski neuspjeh

Unatoč snažnoj glumačkoj postavi, 'Hunter Killer' nije osvojio kritičare, a doživio je i komercijalni neuspjeh. Kritičari su ga često opisivali kao film koji 'hrabro slaže klišej na klišej', uspoređujući ga s mješavinom klasika poput 'Grimizne plime', ali bez njihove dubine. Zanimljivo je da je film imao problema s distribucijom u Ukrajini, gdje mu je zabranjeno prikazivanje, te u Rusiji, gdje nije na vrijeme dobio dozvolu za prikazivanje.

'Hunter Killer' je film koji, unatoč manama i predvidljivosti, uspješno isporučuje dozu adrenalina. To je eskapistički triler starog kova koji slavi čast i ideju da ispravni pojedinci mogu spriječiti katastrofu. Film 'Hunter Killer' pogledaj već sada na platformi Voyo.