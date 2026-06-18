U bijelim kombinezonima i maskama stigli pred Vladu: 'Ignoriraju naše zahtjeve'

Zelena akcija i Prijatelji životinja u srijedu u 10 sati organizirali su konferenciju za medije pod nazivom "Selo gori, a Vlada se češlja". Osim konferencije, organizirali su i javnu akciju protiv izgradnje farmi intenzivne proizvodnje mesa.

Uz podršku 12 građanskih inicijativa i više od 160 udruga, došli su pred Vladu s 14 metara dugim transparentom koji je držalo 24 aktivista odjevenih u bijele kombinezone sa zaštitnim naočalama i maskama.

Tim činom su simbolično ukazali na prvotno planirana 24 megaprojekta farmi i klaonica.

Iako je nakon prosvjeda u veljači u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije obustavilo postupak za klaonicu s bioplinskim postrojenjem u Sisku, a nakon travanjskog prosvjeda u Sisku, na zahtjev jednog od investitora, i postupak za klaonicu u Velikoj Ludini, ostali zahvati još uvijek nisu obustavljeni.

"Jedan od investitora, MHP grupa, odustao je od svih podnesenih zahtjeva i od realizacije svih svojih zahvata na području Sisačko-moslavačke županije, uključujući i one za koje je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije već dalo zeleno svjetlo. To je i službeno potvrdilo Ministarstvo u odgovoru na upite građanki i građana. Dakle, stekli su se uvjeti za obustavu postupaka koji se vode u odnosu na zahvate navedenog investitora. Stoga se pitamo zašto Ministarstvo još uvijek nije obustavilo postupke pokrenute na temelju zahtjeva MHP-a, odnosno ukinulo već izdana rješenja", naglasio je Enes Ćerimagić iz Zelene akcije.

'Vlada ignorira i naše zahtjeve i jasan stav ljudi'

Zelena akcija i Prijatelji životinja pozdravljaju odluku MHP-a i ujedno ih pozivaju da sukladno svojim obećanjima odustanu od gradnje farmi u Apatiji i Velikom Pažutu.

Drugi investitor, PCC, naglašavaju iz Zelene akcije i Prijatelja životinja, ne pokazuje želju za odustajanjem od svojih zahvata, a za koje je i javnost i dio stručne javnosti rekao da su neprihvatljivi za okoliš.

"'Selo gori, a Vlada se češlja' jasno poručuje Vladi što mislimo o njenom radu vezano za zaustavljanje ovih izuzetno štetnih zahvata. Tražimo od Vlade RH da se konačno jasno izjasni protiv ovakvih projekata bilo gdje u Hrvatskoj. Selo gori i od pobune građana i od sve većih klimatskih ekstrema, koje ovakvi zahvati uvelike pogoršavaju, a Vlada ignorira i naše zahtjeve i jasan stav ljudi koji su došli na tri velika prosvjeda, kao i više desetaka tisuća potpisa na peticiji protiv ovih zahvata. No, mi ne odustajemo, već nastavljamo zajedno s 12 građanskih inicijativa dalje s aktivnostima sve dok se i zadnji zahvat ne zaustavi”, poručio je Luka Oman iz Prijatelja životinja.