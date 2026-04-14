Hrvati reagirali zbog ukrajinske megafarme pilića: 'To nije održivo i zdravo'

Udruge Zelena akcija i Prijatelji životinja održale su prosvjed ispred Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, tražeći obustavu planiranih projekata farmi i klaonica pilića.

Riječ je o ukupno 24 projekta na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije za većinu kojih se provode javne rasprave i čeka se rješenje Ministarstva.

Iako je privremeno zaustavljena realizacija klaonice i postrojenja u Sisku, aktivisti upozoravaju da se ostali projekti nastavljaju u 12 gradova i općina. Najavili su i novi prosvjed koji će se održati 25. travnja u Sisku.

"Svatko ima pravo prosvjedovati. Treba komunicirati otvoreno politiku, ne treba kreirati na temelju bunta. Potrebne su nam investicije, ali ne na uštrb niti građana niti lokalne zajednice niti prirode niti postojećih proizvođač", komentirao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Za RTL Danas iz Ministarstva zaštite okoliša odgovorili su: "Primjedbe u javnoj raspravi biti stručno razmotrene prije donošenja konačnih odluka, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena".

Podržavate li novi prosvjed protiv farmi pilića?

A u našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas "Podržavate li novi prosvjed protiv farmi pilića?" Velika većina podržava, evo nekih vaših odgovora:

"Naravno naši proizvođači neka se razvijaju, oni su sposobni proizvesti koliko nama treba ali i za izvoz", kaže Štefica Petrinović.

"Apsolutno, svi naši OPG-ovi mogu proizvesti dovoljno piletine da uopće ne moramo uvoziti, pod uvjetom da to želi politika. I ne samo pileće meso, već i svu ostalu hranu", kaže Zdravko Simić.

"Svi smo protiv mega farmi, to nije održivo i zdravo za ljude i prirodu", kaže Nikolina Osmakčić. "Sigurno podržavam jer mislim na zdravlje svoje djece i svih nas", kaže Ivanka Krpan.

"Podržavamo naravno, neka dotični gospodin radi farme u svojoj državi", kaže Željka Biškup. "Imamo dovoljnu proizvodnju za vlastite potrebe, ne trebaju nam uvozni pilići", kaže Jasminka Kekić Zepina.

"Nikako dati Ukrajincima da rade farme po Hrvatskoj, neka ih kući rade", kaže Anton Jureško. "Da, imamo mi svoje proizvođače", kaže Anica Smode.

"Podržavam i da otvore farmu nama ništa nebu bolje ni jeftinije, samo nam budu smrad ostavili", kaže Ruža Ramičević.