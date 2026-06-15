Ćaleta-Car upozorava: 'Ne smije nam se dogoditi da izgorimo'

Bitno je da ne izgorimo od želje, protiv Engleske moramo biti hladne glave, kazao je Duje Ćaleta-Car na druženju s novinarima u kampu hrvatske reprezentacije u Alexsandriji.

Stoper Lyona, koji je prošle sezone proveo na posudbi u Real Sociedadu, za reprezentaciju je upisao 38 nastupa i jedan gol, protiv Malte 2021.

"Čeka nas teška utakmica. Moramo biti kompaktni, jer imaju dosta jake individualce. Ispred nas su još tri dana, spremni smo i čekamo dobru utakmicu. Najvažnije da sve što smo radili na pripremama sprovedeno na terenu, ekipa je spremna," kazao je Ćaleta-Car.

Jedinu sezonu je proveo u Southamptonu gdje je iskusio engleski nogomet.

"Jedna sezona engleskog nogometa je iza mene. Nije ostala u najboljem sjećanju, ispali smo, i nisam igrao koliko sam želio. No osjetio sam engleski nogomet, atmosferu i stadionu, bilo je to veliko iskustvo.

Otkrio je i tko ga je najviše impresionirao

"Izdvojio bi Kanea, on me oduševio. Njegove kretnje, postavljanja, u svakom trenutku se vidi da je majstor."

Jednu utakmicu iz engleski dana posebno pamti, remi 3-3 protiv Arsenala.

"To mi je jedna od najljepših uspomena. Nisam mogao niti sanjati da ću zabiti gol, vodili smo 3-1, ali je na kraju bilo 3-3.

S reprezentacijom je sudjelovao na World Cupu u Rusiji, osvojivši srebro.

"Važno je imati iskustvo velikih natjecanja, bilo to SP ili EP, znamo što nas čeka i vjerujem da ćemo biti spremni za sve izazove."

Protiv "Gordog Albiona" je imao priliku nastupiti na otvaranju EP-a 2020. godine. Englezi su slavili 1-0.

"Za mene je to bilo veliko iskustvo. Kada se izgubio znaš da možeš bolje, premda smo odigrali dobru utakmicu. Gledali smo i neke isječke iz te utakmice. Znamo sve njihove kvalitete.

Hrvatska među zadnjim nastupa na SP-u koji je počeo 11. lipnja.

"Gledajući druge, jedva čekamo da sve počne. Dosta se sve odužilo, zatvaramo zadnji krug. Najvažnija je srijeda i da budemo spremni. Bitno je da ne izgorimo od želje, moramo biti hladne glave.