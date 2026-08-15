Filip Hrgović uništio Mosesa Itaumu uoči meča za naslov prvaka svijeta: Evo što je rekao

Filipa Hrgovića (34) 29. kolovoza očekuje jedan od najvećih izazova u dosadašnjoj karijeri. Najbolji hrvatski boksač u londonskoj O2 Areni borit će se protiv Mosesa Itaume za upražnjeni IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

Do meča su ostala dva tjedna, a Hrgović uoči borbe odrađuje brojne medijske obaveze. U razgovoru za DAZN Boxing komentirao je veliku pozornost koju britanski mediji posvećuju 21-godišnjem Itaumi. Prema njegovu mišljenju, mladi boksač ne bi uživao takav tretman da je karijeru gradio u nekoj manjoj zemlji.

"On je iz Velike Britanije, a ja sam iz Hrvatske. Da je iz Bugarske, nitko nikada ne bi ni čuo za njega. Boksao bi za bugarsku reprezentaciju i borio bi se za kikiriki. Ljude bi boljela briga za njega. Budući da je iz Velike Britanije, vjerojatno je već zaradio milijune i može boksati u velikim borbama, kao što je ova u londonskoj O2 Areni. To je velika razlika. Ljudi možda ne razumiju, ali daleko je teže za nas koji dolazimo iz manjih država", objasnio je Hrgović.

Slično je govorio i tijekom sučeljavanja s Itaumom, kojemu je poručio da za njega vjerojatno nitko ne bi znao da je ostao u Slovačkoj, zemlji u kojoj je rođen.

"Da sam ja Britanac, ti bi boksao na mom 'undercardu'. Zamisli da nisi iz Slovačke došao u Veliku Britaniju, zamisli da si ostao tamo. Pa nitko ne bi znao za tebe. Ti si iz Velike Britanije, imaš sve. Bio si juniorski prvak svijeta, bio sam i ja, ali nikoga za to nije bolio k***c jer sam ja Hrvat. To je potpuno drugačije."

Hrgović je pritom naglasio kako njegove riječi nisu izraz nepoštovanja prema protivniku, nego njegov pogled na razlike u mogućnostima koje boksačima pružaju velika i mala tržišta.

"Ja ti ne pokazujem nepoštovanje, ali ovo su činjenice. Drugačije je kad dolaziš iz Hrvatske i Velike Britanije. Ovo je najveća boksačka zemlja na svijetu i lako vam je stvarati superzvijezde", zaključio je Hrgović.

Hrvatski teškaš već je imao priliku osvojiti IBF-ov naslov. Prošle se godine borio protiv Daniela Duboisa, ali je izgubio prekidom u osmoj rundi. Sada će novu priliku za dolazak do svjetskog pojasa tražiti protiv Itaume, boksača kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih talenata svjetskog boksa.