Britanci ne vjeruju u Hrgovića i ističu zašto će izgubiti: 'To će biti previše za njega'

Filip Hrgović u londonskoj će se O2 Areni 29. kolovoza boriti protiv Mosesa Itaume za upražnjeni IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

Britanski mediji karakteriziraju Hrvata kao jednog od najtežih ispita Itaume, a nadolazeći meč u Londonu komentirao je i britanski boksač Frazer Clarke koji je nahvalio Hrgovićevog protivnika.

"Iskreno, fenomen je. Imam puno poštovanja prema njemu. Način na koji se ponaša, stvari koje radi, stvarno dobar borac. Govore da ga čeka velik test protiv Hrgovića, ali mislim da će ga pobijediti. Stvarno to mislim. Njegova brzina će biti previše za Hrvata, neće to moći podnijeti. Ta brzina dolazi sa snagom, sposobnošću i mentalitetom", rekao je Clarke u razgovoru za iFL TV.

Prema procjenama iz boksačkih krugova, ukupni fond za borbu trebao bi iznositi između dva i četiri milijuna dolara. Kako se boksa za slobodnu titulu, zarada se dijeli prema pravilima IBF-a.

Hrgović bi prema dostupnim informacijama trebao inkasirati između 700.000 i milijun dolara. To bi za hrvatskog teškaša bila jedna od najvećih zarada u karijeri.

No pravi financijski jackpot tek bi uslijedio ako osvoji pojas. Status svjetskog prvaka značajno bi mu podigao vrijednost na tržištu i omogućio puno bolje uvjete za buduće velike mečeve.