Poznatoj glumici dijagnosticiran neizlječivi rak dojke: 'Ne bojim se, odlazak je povratak kući'

Britanska glumica Lucy Davis (53), koju publika najbolje pamti po ulozi recepcionarke Dawn Tinsley u originalnoj verziji serije "U uredu", podijelila je s pratiteljima na Instagramu vijest o svom zdravstvenom stanju. Objavila je da joj je prije godinu i pol dana dijagnosticiran četvrti, neizlječivi stadij raka dojke.

‘Odlazak s ovog svijeta za mene je povratak kući’

"Htjela sam podijeliti s vama nešto što sam dugo čuvala za sebe", započela je Davis. "Prije godinu i pol dana dijagnosticiran mi je rak dojke u četvrtom stadiju, koji je metastazirao na moje kosti. Točnije, na kralježnicu, desni kuk i rebra. Rak je neizlječiv i prekasno je za kemoterapiju."

Unatoč dijagnozi, glumica poznata i po ulogama u filmovima "Wonder Woman" i "Shaun of the Dead", naglasila je da se ne boji onoga što slijedi. "Pomirila sam se s tim. Vidjet ću svoju Gracie (pokojnu ljubimicu) prije nego što sam očekivala, a za mene napuštanje fizičkog tijela samo znači odlazak kući", napisala je, dodajući da je najteži dio tugovanje njezine obitelji.

Ključnim za nošenje s bolešću smatra humor. "Zamolila sam prijatelje i obitelj da se šale na moj račun što je više moguće i što je najvažnije, da me ne tretiraju kao bolesnu osobu. Ništa vas ne može natjerati da se osjećate lošije od toga da se prema vama ponašaju kao da ste bolesni", poručila je.

Njezina objava naišla je na veliku podršku, a među brojnim komentarima našli su se i oni poznatih kolega. "Lucy, ovo je tako poražavajuća vijest. Tvoja hrabrost da o ovome govoriš tako iskreno govori sve o tebi", napisao je voditelj Piers Morgan (61).

Foto: BBC/Everett/Profimedia

Zvono za kraj ciklusa liječenja

U videu koji je podijelila, Lucy Davis stoji pored velikog zvona u bolnici te čita pjesmu prije nego što zazvoni, što je tradicija koja simbolizira kraj ciklusa liječenja poput zračenja ili kemoterapije. Iako njezina bolest nije izlječiva, ovaj čin za nju predstavlja važnu prekretnicu.

Davis je naglasila da namjerava nastaviti raditi, kako u glumi, koja je jedna od njezinih najvećih radosti, tako i u aktivizmu za prava životinja. "Za one od vas koji su na sličnom putu, želim vam sve najbolje. Rak traži puno od nas, fizički i mentalno. I svi to prolazimo onako kako sami odaberemo", zaključila je svoju poruku.