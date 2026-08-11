FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJETNA PROVOKACIJA /

Vruće izdanje pjevačice: Lidija Bačić fotkom s lubenicom u bikiniju zapalila mreže

Vruće izdanje pjevačice: Lidija Bačić fotkom s lubenicom u bikiniju zapalila mreže
×
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Iza naizgled opuštenog ljetnog prizora u bikiniju krije se i simpatičan podsjetnik na njezin poznati hit

11.8.2026.
20:58
Hot.hr
Luka Antunac/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Splitska pjevačica Lidija Bačić (41) ponovno je oduševila obožavatelje na društvenim mrežama. Njezina najnovija objava na Instagramu, gdje pozira s kriškama sočne lubenice, privukla je veliku pažnju, a sve ima i zanimljivu pozadinu.

Ljeto u kuhinji

Na seriji fotografija Lidija pozira odjevena u tamnosmeđi bikini te uživa u velikoj kriški lubenice, pokazujući bezbrižnost vrućih ljetnih dana. Objavu je opisala samo emotikonom lubenice, što je odmah potaknulo brojne reakcije. Među tisućama lajkova nizali su se komplimenti, ali i duhoviti komentari poput: "Dobre lubenice", koji aludira na dvosmislenost prizora.

Promišljen potez ili slučajnost?

Zanimljivo je da je pjevačica 2019. godine u suradnji s Mikijem Solusom objavila popularnu pjesmu "Lubenica". Stoga, nova objava može biti i simpatičan podsjetnik na njezin raniji ljetni hit.

Ova opuštena objava dolazi usred godine ispunjene poslovnim obvezama. Bačić je tijekom 2026. bila produktivna, objavivši nekoliko singlova poput "Vučji osmijeh", "Haljina" i navijačku pjesmu "Jedna je zastava", a uz to je nastavila i s brojnim nastupima diljem Hrvatske.

Lidija BačićBikiniLubenica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike