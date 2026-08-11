Vruće izdanje pjevačice: Lidija Bačić fotkom s lubenicom u bikiniju zapalila mreže

Splitska pjevačica Lidija Bačić (41) ponovno je oduševila obožavatelje na društvenim mrežama. Njezina najnovija objava na Instagramu, gdje pozira s kriškama sočne lubenice, privukla je veliku pažnju, a sve ima i zanimljivu pozadinu.

Ljeto u kuhinji

Na seriji fotografija Lidija pozira odjevena u tamnosmeđi bikini te uživa u velikoj kriški lubenice, pokazujući bezbrižnost vrućih ljetnih dana. Objavu je opisala samo emotikonom lubenice, što je odmah potaknulo brojne reakcije. Među tisućama lajkova nizali su se komplimenti, ali i duhoviti komentari poput: "Dobre lubenice", koji aludira na dvosmislenost prizora.

Promišljen potez ili slučajnost?

Zanimljivo je da je pjevačica 2019. godine u suradnji s Mikijem Solusom objavila popularnu pjesmu "Lubenica". Stoga, nova objava može biti i simpatičan podsjetnik na njezin raniji ljetni hit.

Ova opuštena objava dolazi usred godine ispunjene poslovnim obvezama. Bačić je tijekom 2026. bila produktivna, objavivši nekoliko singlova poput "Vučji osmijeh", "Haljina" i navijačku pjesmu "Jedna je zastava", a uz to je nastavila i s brojnim nastupima diljem Hrvatske.