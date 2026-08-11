Bivši trener Dinama: 'Vratarima zbog njega nije lako, a ovi su igrači oduševili'

Nogometaši Dinama plasirali su se u doigravanje za Ligu prvaka pobijedivši i u Kaunasu litavski Kauno Žalgiris s 2-1 te je hrvatski prvak slavio s ukupnih 7-1, a za ulazak u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja borit će se protiv norveškog Vikinga.

Vodeći pogodak za Dinamo postigao je Lukas Kačavenda u 19. minuti. U 30. minuti je Josip Mišić udarcem s 20 metara udvostručio vodstvo hrvatskog prvaka. Dinamo je u 32. minuti ostao s igračem manje, jer je isključen vratar Ivan Filipović, zbog prekršaja izvan kaznenog prostora. Mjesto među vratnicama zauzeo je Ivan Nevistić, a iz igre je morao izaći Mateo Lisica.

Kauno Žalgiris je u 56. minuti uspio smanjiti zaostatak, a strijelac je bio hrvatski napadač Gabrijel Debeljuh.

"Najbitnije je da je i ova utakmica završila pobjedom Dinama i zbog same pobjede, ali i zbog hrvatskog koeficijenta", počeo je analizu utakmice Nikola Jurčević, bivši trener Dinama.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Do rezultata 2-0 činilo se da će to biti repriza maksimirske utakmice, Dinamo je imao kontrolu igre, dominaciju, ostavili su protivnika bez neke prave prilike osim jednog dalekometnog udarca. Međutim, taj crveni karton je promijenio tijek utakmice. Dinamo je izgubio kontrolu i mirnoću u posjedu. S druge strane, Žalgiris u toj situaciji pokušava iskoristiti igrača više nametnuvši malo hrabriji i agresivniju igru. Imali su dosta ubačaja i polušansi. Na kraju su došli i do tog gola za 1-2. Umjesto neke rutinske pobjede u zagrebačkom stilu, na kraju ipak jedna ne toliko uvjerljiva pobjeda, ali sve skupa ono što je najvažnije, Dinamo s dvije pobjede prolazi dalje", rekao nam je Jurčević.

'Viking je razina više'

Crveni karton Filipovića je ipak promijenio utakmicu, a niti Nevistić se nije proslavio kod pogotka. Dinamova boljka na vratarskoj poziciji se nastavlja.

"Ne treba ih sada previše kriviti. Nije im lako kada je ljestvica postavljena na razini jednog Livakovića koji je i Dinamu i na SP-u pokazao da je golman najvećeg kalibra. Nadamo se da će vratar koji bude branio protiv Vikinga, pretpostavljam Nevistić, biti na visini zadatka", rekao je stručnjak pa se okrenuo najavi Vikinga.

"Bit će potpuno drugačija utakmica nego protiv Žalgirisa jer se radi o kompaktnoj, čvrstoj i agresivnoj momčadi koja je puno teži zalogaj od Žalgirisa. Moramo reći da nam je ta ekipa nepoznanica, ali kada znamo kakvu je sezonu imao Bodo/Glimt koji je završio iza Vikinga u prvenstvu...

Imaju veću agresiju i Dinamo će morati još podići razinu igre i odgovoriti momčadi koja sigurno ima jako dobru tranziciju i kontranapad. Vidjeli smo da tako igraju norveški klubovi i reprezentacija. Jako napreduju, vrlo su nezgodni i atletski jaki. Možda sam malo subjektivan, ali mislim da je u dvije utakmice ipak Dinamo favorit", rekao nam je Nikola Jurčević.

Koga valja izdvojiti pojedinačno iz utakmice sa Žalgirisom?

"Perez Vinlöf je u prvom poluvremenu izborio pet-šest prekršaja i nekoliko žutih kartona. Pokaza je jednu dinamiku pogotovo u ofenzivnom dijelu igre. Sredinu terena smo jako dobro kontrolirali i Stojković i Mišić pa Kačavenda. Crveni karton je sve promijenio, ali Dinamo mora biti zadovoljan. Možda i bolje da je završilo ovako gusto, da se nije dogodila još jedna visoka pobjeda koja bi dovela do nepotrebne euforije. Kada malo popusti koncentracija i protivnik podigne agresivnost, Dinamu je teže igrati i to je dobra priprema za Norvežane", zaključio je Nikola Jurčević.