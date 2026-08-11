Charles Leclerc čeka prvo dijete, Alexandra u novoj objavi pokazala trudnički trbuščić

Influencerica i povjesničarka umjetnosti Alexandra Leclerc (25), supruga vozača Formule 1 Charlesa Leclerca (28), podijelila je na Instagramu seriju fotografija s odmora u Italiji. Objava nazvana "Neki slatki trenuci" prikazuje idilične prizore, no pratitelji su u njima vidjeli i moguću potvrdu vijesti o kojima se nagađa već mjesecima.

Potvrda sretnih vijesti?

Par Leclerc ljetnu pauzu Formule 1 provodi na Sardiniji, a najnovija objava Alexandre izazvala je brojne pozitivne reakcije. U seriji fotografija ističe se ona na kojoj pozira u pripijenoj žutoj haljini na balkonu s pogledom na more.

Mnogima je upravo ta fotografija potvrdila nagađanja o trudnoći koja su započela još u svibnju, a pojačala su se nakon što je snimljena s trudničkim trbuščićem na Velikoj nagradi Mađarske. Cijelu talijansku priču zaokružuje i fotografija siluete para ispred zalaska sunca.

Iako još nisu službeno komentirali nagađanja, njihove nove fotografije za mnoge su dovoljna potvrda da ih u životu očekuje novo poglavlje.