U Hrvatskoj uplatio 10 eura na Eurojackpot, stiže mu svota od koje boli glava!

U izvlačenju 64. kola Eurojackpota igrač iz Pitomače osvojio je 113.041,60 eura.

Izvučeni su brojevi 4, 11, 12, 16 i 30 te dodatni brojevi 8 i 9, a igrač je ostvario dobitak 5.

Odigrano je pet kombinacija, za koje je uplaćeno ukupno 10 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Pitomači.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u petak, 14. kolovoza, a glavni dobitak iznosi 17 milijuna eura.