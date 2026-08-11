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U Hrvatskoj uplatio 10 eura na Eurojackpot, stiže mu svota od koje boli glava!

U Hrvatskoj uplatio 10 eura na Eurojackpot, stiže mu svota od koje boli glava!
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Foto: Mari Lehtisalo

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u petak, 14. kolovoza, a glavni dobitak iznosi 17 milijuna eura

11.8.2026.
23:22
danas.hr
Mari Lehtisalo
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U izvlačenju 64. kola Eurojackpota igrač iz Pitomače osvojio je 113.041,60 eura.

Izvučeni su brojevi 4, 11, 12, 16 i 30 te dodatni brojevi 8 i 9, a igrač je ostvario dobitak 5.

Odigrano je pet kombinacija, za koje je uplaćeno ukupno 10 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Pitomači.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u petak, 14. kolovoza, a glavni dobitak iznosi 17 milijuna eura.

EurojackpotDobitak
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