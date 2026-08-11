Maresca otkrio zašto Haaland ne može biti kapetan: 'Imali bismo ozbiljan problem'

Enzo Maresca objasnio je zašto Erling Haaland vjerojatno neće postati novi kapetan Manchester Cityja. Zanimljivo, jedan od glavnih razloga upravo je nevjerojatna golgeterska statistika norveškog napadača.

Haaland je u nekoliko navrata nosio kapetansku vrpcu u reprezentaciji Norveške, ali i u Cityju pod vodstvom Pepa Guardiole. Iako je u Manchester stigao tek 2022. godine, danas je jedan od igrača s najduljim stažem u aktualnoj momčadi.

Prošle sezone kapetan je bio Bernardo Silva, ali nakon njegova odlaska u Real Madrid otvorilo se pitanje novog predvodnika momčadi. Mnogi su Haalanda, koji ima 26 godina, smatrali logičnim izborom.

Novinari su tu mogućnost spomenuli Maresci tijekom konferencije za medije u Seulu, a novi trener Cityja ponudio je zanimljivo objašnjenje.

„To je dobra pretpostavka. U Leicesteru i Chelseaju uveo sam pravilo prema kojem je naš kapetan nakon svakog postignutog pogotka morao doći do klupe. Ne kako bi slavio, nego kako bi primio nove upute. Međutim, ako bi kapetan postigao pogodak, tada bi otišao slaviti. Ako Erling postane kapetan, onda imamo ozbiljan problem. Možete li to zamisliti?“, našalio se Maresca.

Njegovo objašnjenje zvuči šaljivo, ali iza njega postoji jasna logika. Haaland toliko često postiže pogotke da bi Maresca teško pronalazio priliku za prenošenje uputa svojem kapetanu. Norvežanin je samo za reprezentaciju u 55 nastupa postigao čak 62 gola.

O Haalandu kao budućem kapetanu govorio je i Guardiola u lipnju 2025. godine, nakon što je vrpcu povjerio Bernardu Silvi.

„Erling Haaland još je vrlo mlad, ali mora početi učiti što znači biti kapetan jer će, nadam se, ovdje ostati još mnogo godina“, rekao je tada španjolski trener. Uloga kapetana ponekad je složena, ali istodobno može biti vrlo jednostavna. Momčad, suigrače i klub uvijek morate staviti na prvo mjesto. U svakom trenutku morate se pitati što je najbolje za momčad“, zaključio je.