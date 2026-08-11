Trump reže popis dječjih cjepiva, hrvatski stručnjaci reagirali na tvrdnje iz Amerike

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu kojom se mijenjaju preporuke o cijepljenju djece.

Broj preporučenih cjepiva smanjen je sa 17 na 11, a odluka je u Bijeloj kući popraćena pljeskom.

"Moja administracija od ovog trenutka priznaje preporuke zlatnog standarda za cijepljenje djece koje obuhvaćaju samo 11 temeljnih cjepiva", rekao je američki predsjednik Donald Trump.

S popisa uklonjeno šest cjepiva

Američka administracija s popisa je uklonila preporuke za cijepljenje protiv hepatitisa A i B, rotavirusa, meningokokne bolesti, gripe i bolesti COVID-19.

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. tvrdi da se djeca u SAD-u cijepe znatno više nego djeca u drugim razvijenim zemljama.

"Naša analiza pokazala je da su Sjedinjene Američke Države preporučivale više cjepiva za djecu nego bilo koja druga razvijena zemlja", rekao je američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy je rekao da je predsjednik Trump ranije spominjao podatak o 72 cijepljenja do 18. godine, no tvrdi da ih u nekim slučajevima može biti i do 94.

Nova preporuka odnosi se i na MMR cjepivo, koje štiti od ospica, zaušnjaka i rubeole. Trump želi da se cjepiva protiv te tri bolesti daju odvojeno i u različitim vremenskim razmacima.

"Imate MMR cjepivo. Želimo ga u tri odvojena cijepljenja koja se daju u različitim vremenskim razmacima", rekao je Donald Trump.

Trump je pritom ustvrdio da kombinirano cjepivo može imati smrtonosne posljedice, dok kod odvojenog cijepljenja, prema njegovim riječima, takvih ishoda nema.

HZJZ: 'Nema dokaza da je odvojeno cijepljenje sigurnije'

S takvim tvrdnjama ne slažu se hrvatski stručnjaci.

Vesna Višekruna Vučina, voditeljica Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, ističe da nema dokaza da je sigurnije ili učinkovitije cijepiti djecu odvojeno protiv ospica, zaušnjaka i rubeole.

"Ne postoje nikakvi dokazi koji bi pokazali da je sigurnije i učinkovitije cijepiti odvojeno cjepivima protiv zaušnjaka, ospica i rubeole nego kombiniranim cjepivom", rekla je Vesna Višekruna Vučina, voditeljica Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a.

Dodaje da postoje brojni medicinski dokazi koji pokazuju kako kombinirano MMR cjepivo izaziva dobar imunološki odgovor.

Prema hrvatskom kalendaru cijepljenja, djeca također primaju 11 obveznih cjepiva, među kojima je i ono protiv hepatitisa B, koje je uklonjeno s američkog popisa.

"Počinje se već u rodilištu cjepivom protiv tuberkuloze kojim se cijepi novorođenčad. Dalje tijekom prve godine života cijepi se protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, hepatitisa B i infekcija. S navršenih godinu dana cijepi se kombiniranim cjepivom protiv ospica, zaušnjaka i rubeole", pojasnila je Višekruna Vučina.

WHO: 'Preporuke se temelje na znanosti'

Robert F. Kennedy Jr., koji je i ranije bio poznat po kritikama cjepiva, već je pokušavao smanjiti popis preporučenih cijepljenja. Pritom je govorio i o navodnoj povezanosti cjepiva s autizmom.

Trump je rekao da još nije poznato što uzrokuje autizam, ali da je važno imati "najbolje preporuke o cijepljenju na svijetu".

Na Trumpove poteze reagirala je i Svjetska zdravstvena organizacija. Iz WHO-a poručuju da se termini cijepljenja određuju na temelju detaljne analize rizika od bolesti.

"Ono što Svjetska zdravstvena organizacija objavi temelji se na znanosti. Nadamo se da će sve zemlje koristiti najbolje znanstvene dokaze kojima raspolažemo", rekao je Tarik Jašarević, glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije.

Stručnjaci upozoravaju da bi promjene američkih preporuka mogle dovesti do slabije procijepljenosti i izložiti djecu bolestima koje se mogu spriječiti cijepljenjem.