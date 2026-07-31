HZJZ poslao upozorenje: Evo što strani radnici moraju napraviti prije dolaska u Hrvatsku

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) upozorio je u petak poslodavce i agencije koje zapošljavaju strane radnike da državljani trećih zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza, zdravstvene pretrage za prvi privremeni boravak moraju obaviti prije dolaska u Hrvatsku.

Riječ je ponajprije o radnicima iz azijskih i afričkih država, poput Indije, Bangladeša, Filipina, Egipta, Uzbekistana i Nepala. Svi oni potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu moraju pribaviti prije dolaska u Hrvatsku, ističe HZJZ.

Potvrda o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu (obrazac 18a) od travnja ove godine obvezan je prilog zahtjevu za odobrenjem prvog privremenog boravka za državljane trećih zemalja iz viznog režima.

Obrazac, kažu u HZJZ-u ne smije biti stariji od 90 dana, ispunjava se na engleskom jeziku, a jedan dio ispunjava i potpisuje strani radnik, dok zdravstveni dio ispunjava ovlašteni liječnik uz potpis, pečat liječnika i zdravstvene ustanove.

Liječnik u obrazac upisuje podatke o tome liječi li se osoba od aktivne tuberkuloze, nalaz RTG-a prsnog koša, nalaz kultivacije stolice na bakterije Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B i C te podatke o cijepljenju protiv difterije i tetanusa, dječje paralize i ospica.

HZJZ posebno naglašava da sve navedene pretrage moraju biti obavljene prije dolaska u Hrvatsku, u zemlji iz koje radnik dolazi, te da županijski zavodi za javno zdravstvo i HZJZ ne ispunjavaju Obrazac 18a niti provode naknadne pretrage radi njegova popunjavanja nakon ulaska radnika u Hrvatsku.

Zbog toga poslodavcima i agencijama preporučuje da prije organiziranja dolaska provjere je li obrazac u cijelosti ispunjen, potpisan i ovjeren jer se bez njega ne može uredno provesti postupak izdavanja dozvole za boravak i rad.

Izmjene Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja, koje su stupile na snagu krajem travnja, donijele su niz novih pravila pri zapošljavanju stranih radnika.

Uz Potvrdu o zdravstvenom stanju i cjepnom statusu (Obrazac 18a), uvedena je i izjava o primjerenom smještaju (Obrazac 17a), koja se prilaže kada smještaj radniku osigurava poslodavac. Pravilnikom su ujedno prvi put detaljno propisani minimalni standardi takvog smještaja, od potrebne kvadrature i opremljenosti do najvećeg dopuštenog broja osoba u prostoru i ograničenja visine najamnine.

HZJZ ističe i da se Obrazac 18a ne smije poistovjećivati sa zdravstvenim pregledom koji se provodi prilikom produljenja privremenog boravka. Riječ je o dva odvojena postupka – potvrda o zdravstvenom stanju pribavlja se prije prvog dolaska u Hrvatsku, dok se zdravstveni pregled pri produljenju boravka provodi u Hrvatskoj.