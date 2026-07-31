Nestvarni prizori: Čak 49 tisuća migranata preplavilo more, ponijeli samo kolut za plivanje

Gotovo 49.000 migranata prešlo je iz Maroka u španjolski sjevernoafrički teritorij Ceutu kopnenim i morskim putem u posljednja 24 sata. Videozapisi i fotografije prikazuju tisuće ljudi kako u četvrtak plivaju prema gradu, dok su lokalni mediji izvijestili da su se prelasci nastavili i tijekom noći.

Dužnosnici navode da je najmanje 18 osoba smrtno stradalo pokušavajući posljednjih dana dosegnuti taj teritorij. Do toga je došlo nakon što je španjolski Vrhovni sud ovog mjeseca presudio da se migranti zaustavljeni na moru pri pokušaju dolaska u Ceutu ili Melillu, još jednu španjolsku enklavu, ne mogu po kratkom postupku vratiti u Maroko.

Španjolska šalje vojsku dok tisuće ljudi iz Maroka ulaze u enklavu Ceutu. Ceuta, smještena na sjevernoj obali Maroka, odvojena je od kopnenog dijela Španjolske Gibraltarskim tjesnacem i već dugo predstavlja žarišnu točku za migrante koji pokušavaju doći do Europe.

Traže pomoć od Madrida

Lokalni dužnosnici zatražili su pomoć Madrida nakon nedavnog porasta broja pokušaja prelaska granice, no u četvrtak je došlo do kaotičnih scena jer je granična kontrola očito zakazala. Zapanjujuća procjena španjolskih dužnosnika sugerira da bi broj migranata koji su ušli u Ceutu u posljednjih dan ili dva mogao premašiti polovicu ukupnog stanovništva grada, koje prema najnovijim lokalnim podacima iznosi oko 83.600 stanovnika.

Najmanje 7000 osoba koje su u posljednja 24 sata ilegalno ušle na taj teritorij maloljetno.

Migranti obično pokušavaju ući u Ceutu plivajući nekoliko kilometara od udaljenijih dijelova obale. Ovoga puta činilo se da su se s lakoćom mogli približiti samoj graničnoj ogradi. U početku su neki čak hodali po stijenama na lukobranu i oko njegova kraja, no većina je morala plivati ​​uokolo kako bi stigla do plaža na drugoj strani.

Do naglog priljeva ljudi u četvrtak došlo je nakon nekoliko dana tijekom kojih je zabilježen porast broja onih koji su doplivali do Ceute. Čini se da se vijest o njihovu uspjehu brzo proširila.

Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da surađuje s Marokom kako bi se osigurao povratak svih osoba koje su nezakonito ušle na španjolski teritorij, i to "što je prije moguće".