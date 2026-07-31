Kaos u Ceuti: Marokanci tjerali migrante vodenim topovima, vojska na ulicama, kreću deportacije?

Najmanje 18 ljudi poginulo je u migrantskoj krizi na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, gdje tisuće migranata i dalje pokušavaju morskim putem ući na španjolski teritorij unatoč pojačanom nadzoru marokanskih sigurnosnih snaga, izvijestila je novinska agencija EFE. Više pročitajte OVDJE.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Maroko je posljednjih sati pojačao kontrole na cestama, kolodvorima i u pograničnom području kako bi smanjio priljev ljudi prema sjeveru zemlje, no tisuće osoba, uglavnom mladih, i dalje se okupljaju u okolici grada Fnideqa i pokušavaju prijeći granicu.

Foto: Antonio Sempere/AFP/Profimedia

Foto: FADEL SENNA/AFP/Profimedia

Foto: Antonio Sempere/AFP/Profimedia

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Stiglo oko 49.000 migranata

Španjolske vlasti objavile su kako procjenjuju kako je oko 49 tisuća migranata stiglo do Ceute u posljednja 24 sata. Ovaj broj znatno premašuje 10.000 ljudi koji su ušli na teritorij tijekom granične krize 2021. godine. Za usporedbu, Ceuta ima oko 85.000 stanovnika.

Foto: Screenshot/Google maps

Maroko tvrdi da surađuje sa Španjolskom i EU-om u upravljanju najnovijim dolascima, Rabat je prethodno optužen za korištenje migracijskih tokova za vršenje političkog pritiska na svog europskog susjeda.

🇪🇸 The invasion of Ceuta shows no signs of slowing down



Day and night, North African migrants keep coming because Sánchez has opened the borders for them and will soon provide them with legalization documents, allowing them to occupy Spanish homes. pic.twitter.com/AMniYPMTHy — Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026

Foto: Abdel Majid BZIOUAT/AFP/Profimedia

Vojska stigla u Ceutu

Španjolski premijer Pedro Sánchez nalazi se na putu za Ceutu, gdje se očekuje da će posjetiti granicu Tarajal i razgovarati s medijima nešto nakon podneva po lokalnom vremenu. S njim bi trebao biti i ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska kako bi na terenu procijenio stanje i koordinirao odgovor vlasti.

Španjolski kralj Filip VI. telefonom je razgovarao s premijerom predsjednikom Ceute Juanom Jesúsom Vivasom o razvoju krize, priopćilo je kraljevsko kućanstvo.

Španjolska vlada mobilizirala je vojsku na području Ceute kako bi pojačala sigurnost nakon prijelaza, tijekom kojih su mnogi migranti plivali oko granice kako bi došli do teritorija.

Foto: MARCOS MORENO/AFP/Profimedia

Foto: MARCOS MORENO/AFP/Profimedia

Mobilizacija trupa dolazi nakon što je regionalni predsjednik enklave pozvao Madrid da proglasi nacionalno izvanredno stanje i preuzme kontrolu nad situacijom u autonomnom gradu, upozoravajući da su lokalne vlasti preopterećene porastom ilegalnih prelazaka granice.

Foto: MARCOS MORENO/AFP/Profimedia

Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova isprva je isključilo mogućnost proglašenja nacionalne izvanredne situacije. Kasnije je najavilo raspoređivanje trupa kako bi se pomoglo u uspostavljanju reda i jačanju sigurnosti na teritoriju.

🇪🇸 The invasion of Ceuta shows no signs of slowing down



Day and night, North African migrants keep coming because Sánchez has opened the borders for them and will soon provide them with legalization documents, allowing them to occupy Spanish homes. pic.twitter.com/AMniYPMTHy — Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026

Povremeni sukobi

Povremeno dolazi do sukoba migranata sa snagama sigurnosti, uključujući bacanje kamenja, a u blizini graničnog prijelaza izgorio je autobus. U incidentu nije bilo ozlijeđenih.

Foto: Abdel Majid BZIOUAT/AFP/Profimedia

Foto: Abdel Majid BZIOUAT/AFP/Profimedia

Migrantski val zaustavljen nakon ulaska 49.000 ljudi

Nakon što je u enklavu Ceuta ušao ogroman broj migranata, masovni priljev je - čini se - zaustavljen. Marokanske vlasti rasporedile su vozila s vodenim topovima i potisivale migrante natrag dok su španjolske vlasti poručile da će pokušati što brže protjerati osobe koje su ilegalno ušle u zemlju.

Ceuta i Melilla, druga španjolska autonomna enklava na sjeveru Maroka, jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom. U svakom od tih gradova živi oko 85.000 stanovnika. Iako se obje enklave povremeno suočavaju s valovima pokušaja ilegalnog prelaska granice, ulazak gotovo 50.000 ljudi u jednom danu čini se dosad nezabilježenim.

Bježali i žene i djeca

S marokanske strane granice tisuće migranata tijekom noći pristizale su u grad Fnideq, unatoč pojačanim sigurnosnim snagama koje su spriječile većinu pokušaja prelaska. Kako je prolaz kroz granične prijelaze bio blokiran, skupine migranata kretale su se uz obalu tražeći način da zaobiđu ogradu, a neki su se pripremali i preplivati do Ceute.

"Zakasnio sam", rekao je 32-godišnji Brahim, koji je iz Tangiera stigao u nadi da će prijeći granicu, ali je zatekao zatvoren prijelaz. Među onima koji su pokušavali ući bili su žene i djeca, kako iz Maroka tako i iz zemalja subsaharske Afrike.

Španjolska oporba na nogama

Migracije su i dalje jedno od najosjetljivijih političkih pitanja u Europi, gdje su desne stranke snažno ojačale nakon migrantske krize 2015. godine, kada je više od milijun ljudi, uglavnom bježeći od rata u Siriji, stiglo na europski kontinent.

Francuska oporbena Narodna stranka (PP) poziva Sáncheza na brz i oštar odgovor uz tvrdnje da mala vojna i policijska pojačanja najavljena sinoć nisu dovoljna.

Vođa PP-a, Alberto Núñez Feijóo poručio je putem X-a: "Ljudi su nastavili pristizati u Ceutu tijekom cijele noći, a oni na terenu opisuju okupirani grad, bez ikakvog dovoljnog djelovanja da se to spriječi. I u Melillu je ušlo oko 400 neregularnih vojnika. Inzistiram da Sánchez mora braniti našu nacionalnu sigurnost, naš teritorijalni integritet i naš suživot."

Dodao je da ijela Španjolska stoji uz Ceutu i Melillu.

U međuvremenu, krajnje desna stranka Vox priljev migranata naziva "invazijom".

Foto: FADEL SENNA/AFP/Profimedia

Le Pen: '2027. ćemo stati na kraj ovom ludilu'

Kriza u Španjolskoj izazvala je i neke snažne reakcije u Francuskoj.

Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez rekao je da će Francuska pojačati kontrole na granici sa Španjolskom. Na X-u je napisao: "Kao odgovor na situaciju uočenu u enklavi Ceuta, sinoć sam dao upute da se odmah pojačaju kontrole na španjolskoj granici. Nadalje, aktiviram Granične snage za brzu intervenciju radi detaljnih provjera."

Krajnje desna predsjednička kandidatkinja Marine Le Pen također je komentirala događaje u Ceuti: "Suočena s masovnim i koordiniranim priljevom migranata u Španjolsku, koji potiče španjolska vlada, Francuska mora bez odgode pojačati kontrole na svojim granicama. A 2027. godine ćemo stati na kraj ovom ludilu rezerviranjem slobodnog kretanja unutar Schengena za državljane EU.“

Slično se izrazio i bivši francuski premijer Michel Barnier: "Europska unija sada ima ključni alat zahvaljujući napretku koji su @EPP i @fxbellamy postigli u Europskom parlamentu s novom direktivom o vraćanju. Vrijeme je da se prijeđe s tekstova na djela: svaka osoba u nezakonitoj situaciji kojoj nije namijenjen boravak mora biti učinkovito vraćena.

Francuska ne može snositi posljedice migracijskih odluka svojih susjeda. Ako država članica donese odluke koje stvaraju faktor privlačenja za migracije, moramo biti u mogućnosti odmah zaštititi svoje granice, posebno sa Španjolskom. Ovladavanje imigracijom uvjet je suvereniteta, sigurnosti i povjerenja između europskih država. Pravila postoje: moraju se čvrsto primjenjivati, u interesu Francuske i Europe."

Foto: Marcos Moreno/Zuma Press/Profimedia

Italija poziva na suspenziju Španjolske iz Schengena

Najviši talijanski političari pozvali su na izbacivanje Španjolske iz zone Schengena, a talijanska premijerka Giorgia Meloni na X-u je napisala: "Slike koje dolaze iz Ceute su šokantne i još jednom pokazuju da nekontrolirana ilegalna imigracija predstavlja stvarnu prijetnju sigurnosti europskih granica. Spremni smo poduzeti mjere - uključujući i izvanredne mjere - kako bismo obranili naše granice i osigurali sigurnost građana."

Meloni je, zajedno s potpredsjednikom vlade Matteom Salvinijem i ministrom vanjskih poslova Antoniom Tajanijem pozvala na suspenziju Schengenskog sporazuma ili na izbacivanje Španjolske iz zone slobodnog putovanja.

Talijanski ministar vanjskih poslova Tajani otišao je i korak dalje od pozivanja na isključenje Španjolske iz Schengena.

Krivnju za nemire u Ceuti pripisao je migracijskoj politici španjolskog premijera Sáncheza koja obećava legalizaciju stotina tisuća neovlaštenih migranata. Tajani je to nazvao duboko pogrešnim te ustvrdio da to "omogućuje i potiče trgovinu ljudima". Španjolski ministar vanjskih poslova Joséa Manuela Albaresa oštro je reagirao na ovu kritiku. Više pročitajte OVDJE.

Foto: Marcos Moreno/Zuma Press/Profimedia

Oglasila se Europska komisija

U međuvremenu, europski povjerenik za migracije, Austrijanac Magnus Brunner, izjavio je da je u stalnom kontaktu sa španjolskim vlastima te naglasio da zaštita vanjskih granica EU-a ostaje "ključni dio naših napora u borbi protiv ilegalnih migracija".

Europska komisija izjavila je da je ponudila operativnu podršku putem Frontexa.

Dogovorili se putem Whatsappa?

Masovni pokušaj ilegalnog prelaska granice između Maroka i Španjolske kod Ceute, prema dosadašnjim policijskim saznanjima, započeo je kada su se mladići - koji su prethodnih dana više puta pokušavali prijeći granicu - okupili u Castillejosu, marokanskom gradu poznatom i kao Fnideq, a zatim se povezali preko društvenih mreža i aplikacija za razmjenu poruka.

Foto: Marcos Moreno/ContactoPhoto/Profimedia

Prema izvorima iz španjolske policije, pozivi na zajednički polazak širili su se Instagramom i WhatsAppom. U privatnim grupama navodno su se razmjenjivale informacije o mjestu i vremenu okupljanja te upute o tome kako zaobići policijske kontrole.

Prvi neformalni razgovori s mladim Marokancima koji su uspjeli ući u Ceutu upućuju na to da su se povezivali samostalno, unutar lokalnih grupa na društvenim mrežama.

Foto: Abdelmajid BZIOUAT/AFP/Profimedia

Širenju poziva pridonijeli su i pojedini kreatori sadržaja te profili koji su objavljivali lažne ili iz konteksta izvučene snimke. U njima se tvrdilo da je granica otvorena ili da španjolske snage više ne sprječavaju ulaske, čime se među mladima stvarao dojam da je upravo tada najbolja prilika za prelazak. Takve su objave masovno dijelili i maloljetnici, pozivajući druge da im se pridruže.