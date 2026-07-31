Može li plavokosa Ema Helena osvojiti krunu Miss Svijeta? Hrvatsku će predstavljati u Vijetnamu

Miss Hrvatske, Ema Helena Vičar, 8.kolovoza putuje u Vijetnam gdje će predstavljati Republiku Hrvatsku na 73. izboru Miss Svijeta, najstarijem i jednom od najuglednijih svjetskih izbora ljepote koji već više od sedam desetljeća okuplja predstavnice iz više od stotinu država svijeta. Od 9. kolovoza do 5. rujna Vijetnam će ugostiti 130 predstavnica iz cijelog svijeta koje će sudjelovati na Miss World, ujedno i velikoj proslavi 75. obljetnice ovog prestižnog međunarodnog natjecanja. Program će započeti 9. kolovoza u glavnom gradu Hanoiju, nakon čega će kandidatkinje tijekom gotovo mjesec dana sudjelovati u humanitarnim projektima, kulturnim događanjima, sportskim i talent izazovima te predstavljanjima svojih zemalja. Završni tjedan natjecanja održat će se u obalnom gradu Nha Trangu, u koji će predstavnice stići 29. kolovoza, dok će veliko finale, pred više od 20.000 gledatelja uživo i uz globalni televizijski prijenos, biti održano 5. rujna

Foto: Šime Bilić/Branimir Grubišić/PR Miss Hrvatske

Miss Svijeta odavno nije samo izbor ljepote. To je međunarodna platforma koja promiče obrazovanje, društvenu odgovornost, humanost, kulturu i osobni razvoj žena koje svojim radom nastoje ostaviti pozitivan trag u zajednici. Upravo zato slogan natjecanja "Beauty With a Purpose" već desetljećima predstavlja njegovu najveću vrijednost. Ovogodišnje izdanje Miss Svijeta ponovno će okupiti iznimne mlade žene iz cijelog svijeta koje će se natjecati kroz niz izazova, predstavljajući ne samo sebe nego i vrijednosti, kulturu, prirodne ljepote i identitet svojih država.

Hrvatsku predstavlja mlada žena koja vjeruje da uspjeh nosi i odgovornost

Ema Helena Vičar hrvatska je manekenka, poduzetnica i zagovornica održivog razvoja te studentica diplomskog studija Luxury Brand Management na International University of Monaco. Već tijekom studiranja pokazala je iznimnu ambicioznost i predanost obrazovanju, završivši preddiplomski studij međunarodnog poslovanja na Libertas međunarodnom sveučilištu te dodatno obrazovanje iz odnosa s javnošću i digitalnog marketinga. Osim obrazovanja i manekenske karijere, Ema je pokrenula i vlastiti održivi luksuzni modni brend temeljen na principima kružne mode, kojem je cilj postojećim vintage krznenim odjevnim predmetima pružiti novi život, promovirajući odgovornu potrošnju i održivost kao sastavni dio suvremenog luksuza.

Foto: Šime Bilić/Branimir Grubišić/PR Miss Hrvatske

Sedam službenih kategorija natjecanja

Sustav natjecanja Miss Svijeta temelji se na sedam službenih kategorija koje predstavljaju mnogo više od klasičnog izbora ljepote. Svaka od njih daje kandidatkinjama priliku pokazati svoje znanje, osobnost, talent, fizičku spremnost, komunikacijske vještine, kreativnost i društvenu odgovornost.

Foto: GRUBY

Beauty with a Purpose- Najvažniji dio natjecanja za Emu predstavlja projekt Blue Planet: A Purpose for Life, kojim će Hrvatsku predstaviti kroz snažnu priču o očuvanju Jadranskog mora i zaštiti okoliša. Odrastajući uz hrvatsku obalu, Ema je vrlo rano razvila svijest o važnosti mora koje je oblikovalo identitet naše zemlje, ali i o prijetnjama koje ga svakodnevno ugrožavaju. Upravo zato svoj je projekt posvetila jednom od najvećih, ali javnosti često nevidljivih problema – odbačenim ribarskim mrežama, poznatima kao "mreže duhovi", koje desetljećima ostaju na morskom dnu, nastavljajući zarobljavati morske organizme i raspadati se u mikroplastiku. Kroz svoj projekt surađuje s volonterima, roniocima, ribarima, stručnjacima za zaštitu okoliša i lokalnim zajednicama, a posebno predstavlja hrvatsku inicijativu Krie x Provir, koja odbačene ribarske mreže prikupljene iz Jadranskog mora, luka i priobalja pretvara u ECONYL®, stopostotno regenerirano najlonsko vlakno od kojeg nastaju održive modne kolekcije. Ova jedinstvena hrvatska inicijativa između 2023. i 2025. godine prikupila je približno 100 tona odbačenih ribarskih mreža, pokazujući kako se otpad može pretvoriti u vrijedan resurs te kako zaštita okoliša, inovacije i održivo gospodarstvo mogu djelovati zajedno. Ema je aktivno sudjelovala u akcijama čišćenja, podržala izvlačenje mreža iz mora te kroz javne kampanje promicala važnost očuvanja morskih ekosustava i odgovornijeg odnosa prema prirodi.

Top Model- U Top Model kategoriji Ema će nositi jednu od najspektakularnijih hrvatskih kreacija posljednjih godina, rad hrvatske dizajnerice Marine Matić – LARIE. Inspiraciju za haljinu dizajnerica je pronašla u dvama hrvatskim nacionalnim parkovima - Plitvičkim jezerima i Nacionalnom parku Krka. Korzet simbolizira smaragdne slapove rijeke Krke, dok monumentalni plašt dug gotovo šest metara prikazuje slapove i jezera Plitvičkih jezera. Više od 500.000 Swarovski kristala, perlica i kamenčića ručno je ugrađeno u haljinu kako bi prikazalo raskoš hrvatskih rijeka, šuma i slapova, pretvarajući ovu kreaciju u svojevrsno umjetničko djelo koje će Hrvatsku predstaviti na svjetskoj modnoj pozornici.

Talent- U Talent kategoriji Ema će izvesti plesnu koreografiju u stilu Lyrical dance, umjetničkom plesnom izričaju koji spaja tehniku, eleganciju i snažnu emociju te omogućuje izražavanje priče kroz pokret.

Head-to-Head Challenge- U jednoj od najzahtjevnijih kategorija natjecanja Ema će kroz javni govor predstaviti Hrvatsku, svoje obrazovanje, poduzetnički put i vrijednosti koje zastupa, s posebnim naglaskom na važnost obrazovanja, održivosti, odgovornosti prema okolišu i vjeri da mladi ljudi mogu stvarati pozitivne promjene bez obzira na to iz koje zemlje dolaze. Također tijekom Head to head izazova pričati će i o svom Beauty with a purpose projektu.

Intervju- Tijekom intervjua članovima međunarodnog žirija predstavit će svoj životni put, međunarodno obrazovanje, iskustvo života u Monaku, poduzetničke projekte i viziju budućnosti u kojoj ljepota ima smisao samo ako doprinosi društvu.

Sport- Sportski izazovi provjeravaju fizičku spremnost, izdržljivost, disciplinu i timski duh kandidatkinja, a Ema ih dočekuje spremna nakon višemjesečnih priprema.

Multimedija- Multimedijska kategorija vrednuje kreativnost, autentičnost i sposobnost kandidatkinja da putem digitalnih platformi inspiriraju, educiraju i povežu se s publikom diljem svijeta. Poseban naglasak stavlja se na kvalitetu sadržaja, dosljednost komunikacije i promicanje pozitivnih društvenih vrijednosti kroz društvene mreže i službene platforme Miss World organizacije.

Foto: GRUBY

Ema će Hrvatsku predstavljati kroz cjelogodišnji multimedijski projekt osvješćivanja javnosti o važnim međunarodnim i svjetskim datumima koji obilježavaju teme od globalnog značaja. Kroz edukativne fotografije i objave tijekom cijele godine obrađuje teme poput zaštite okoliša, očuvanja prirode, mentalnog zdravlja, obrazovanja, humanitarnog djelovanja, ravnopravnosti, zdravog načina života i drugih društveno važnih područja. Cilj projekta nije samo informirati, već potaknuti ljude na promišljanje, uključivanje i konkretno djelovanje, pokazujući kako društvene mreže mogu biti snažan alat za širenje pozitivnih promjena i stvaranje zajednice koja promiče znanje, empatiju i odgovornost. Ovaj projekt predstavlja nastavak Eminog uvjerenja da platforma Miss World nosi odgovornost koristiti svoj glas za teme koje mogu učiniti stvarnu razliku u društvu.

Goodbye Party i premijera hrvatske razglednice

Uoči odlaska na 73. izbor Miss World u Vijetnam, na prekrasnoj terasi hotela Jadran u Šibeniku održan je svečani Goodbye Party, posljednje okupljanje prije Eminog odlaska na svjetsko natjecanje. Tom je prigodom uzvanicima premijerno prikazana službena hrvatska video razglednica kojom će se Ema Helena Vičar predstaviti svijetu tijekom Miss World festivala. Kroz impresivne kadrove prirodnih ljepota i kulturne baštine, video prikazuje dio onoga po čemu je Hrvatska prepoznatljiva diljem svijeta – njezine nacionalne parkove, povijest, arhitekturu i jedinstvene krajolike.

Foto: Šime Bilić/Branimir Grubišić/PR Miss Hrvatske

Posebno mjesto u razglednici zauzimaju Nacionalni park Plitvička jezera i Nacionalni park Krka, čija je prirodna ljepota bila inspiracija i za spektakularnu kreaciju hrvatske dizajnerice Marine Matić – LARIE, koju će Ema nositi u Top Model kategoriji. Smaragdne nijanse rijeke Krke, slapovi i sedrene barijere pretočeni su u raskošni korzet, dok monumentalni plašt prikazuje veličanstvene slapove i jezera Plitvičkih jezera. Na taj način hrvatska prirodna baština postaje zajednička poveznica između nacionalne video razglednice i jedne od najiščekivanijih modnih kategorija natjecanja. Osim nacionalnih parkova, u službenoj razglednici predstavljene su i neke od najpoznatijih šibenskih povijesnih znamenitosti – Tvrđava Barone i Tvrđava sv. Mihovila, koje svjedoče bogatoj kulturnoj i povijesnoj baštini Hrvatske te dodatno naglašavaju spoj tradicije, kulture i suvremenog identiteta naše zemlje.

Tijekom Goodbye Partyja premijerno je prikazan i Emin projekt Beauty with a Purpose – Blue Planet: A Purpose for Life, kojim će predstavljati Hrvatsku kroz snažnu poruku o zaštiti Jadranskog mora, očuvanju okoliša i održivom razvoju.

Večer je ujedno bila prilika za zahvalu svim partnerima koji su svojim doprinosom omogućili Emin odlazak na 73. izbor Miss World. Posebnu zahvalu uputila je Iva Loparić Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta Nacionalnom parku Plitvička jezera, Nacionalnom parku Krka, Turističkoj zajednici grada Šibenika i Turističkoj zajednici Šibensko-kninske županije, koji su sudjelovali u realizaciji službene hrvatske video razglednice i promociji prirodne i kulturne baštine Hrvatske na svjetskoj pozornici.

Hrvatska pred milijunima gledatelja

Osim natjecateljskog dijela, tijekom boravka u Vijetnamu Ema će sudjelovati na brojnim kulturnim događanjima, humanitarnim projektima, modnim revijama, službenim fotografiranjima i predstavljanjima zemalja sudionica, gdje će kroz nacionalne video razglednice i službene prezentacije promovirati hrvatsku prirodnu baštinu, kulturne znamenitosti i turističke potencijale. Za jednomjesečni boravak u Vijetnamu Ema je spakirala više od dvadeset ekskluzivnih modnih kombinacija, među kojima se nalaze večernje haljine i modne kreacije butika Selin iz Rijeke te Nikolina wedding storea, koji će hrvatsku predstavnicu odjenuti za brojne službene ceremonije i događanja tijekom natjecanja. Za njegu kože tijekom zahtjevnog rasporeda priprema pobrinuo se Revelo i Dea clinic Zagreb te profesionalna kozmetika Circadia, koja će pratiti Emu tijekom cijelog Miss World festivala. Za aukciju nacionalnih poklona tijekom Beauty with a purpose večere Ema će u Vijetnam ponijeti portret slavne glumice Marilyn Monroe koji je napravio Dimitrije Popović u jubilarnoj godini kada se obilježava sto Godina rođenja glumice.

Foto: Šime Bilić/Branimir Grubišić/PR Miss Hrvatske

Predstavljanje Hrvatske na Miss Svijeta predstavlja jedinstvenu priliku za promociju naše zemlje na globalnoj razini pred publikom koja broji milijune gledatelja i pratitelja diljem svijeta.

Kako sama ističe, Emin cilj nije samo ostvariti dobar rezultat na natjecanju, već ostaviti poruku da se istinski uspjeh ne mjeri titulama, nego pozitivnim tragom koji ostavljamo u životima drugih ljudi. "Želim da svijet upozna Hrvatsku kroz njezinu prirodu, ljude i vrijednosti koje predstavljamo. Ako svojim primjerom uspijem inspirirati barem jednu mladu osobu da vjeruje u svoje snove, cijelo ovo putovanje imat će još veći smisao", izjavila je prije puta lijepa Ema.