Snalaziš li se kao turist u Dalmaciji? Dokaži da razumiješ značenja ovih izraza na kvizu

Od opuštenog pozdrava na rivi do naručivanja "spize" u konobi, priča o Dalmaciji priča je o jedinstvenom mentalitetu, bogatoj povijesti i specifičnom govoru koji osvaja na prvu. U središtu te priče stoji ležernost i umijeće uživanja u trenutku, a ključ za potpuno razumijevanje tog svijeta krije se u nekoliko ključnih riječi i izraza koje će svakom turistu obogatiti iskustvo i približiti ga srcu Mediterana.

Pomalo, bez priše: Filozofija života ili nešto drugo?

U Dalmaciji vrijeme teče drugačije. Ovdje je životna filozofija sažeta u jednoj riječi: "pomalo". To je protuotrov za moderni život, poziv na usporavanje i obavljanje stvari bez stresa. Suprotnost tome je "priša", stanje koje se pod svaku cijenu nastoji izbjeći. A jeste li ikada doživjeli ono uzvišeno stanje slatke omamljenosti i težnje za neradom, posebno tijekom ljetnih vrućina? Dalmatinci za to imaju posebnu riječ – "fjaka". Što ona točno znači i kako se razlikuje od obične lijenosti? Otkrijte u našem kvizu!

Rječnik za guštanje na spizi

Dalmatinska kuhinja je doživljaj za sva osjetila, a sve se vrti oko čistog "gušta". Od odlaska na "pijacu" po svježe namirnice do uživanja u "spizi", svaki je trenutak poseban. Znate li što je točno "marenda" i u koje se doba dana jede? Kada sjednete u konobu, pred vas će staviti "pijat" i "pirun", a uz jelo će vam možda ponuditi "bevandu". Prepoznajete li o kakvom je piću riječ?

A ako vas nakon jela netko pozove na "bićerin", biste li znali što očekivati? Provjerite svoje znanje o dalmatinskim delicijama i običajima!

Biste li se snašli kad bi vam Dalmatinac davao upute za pronalazak mjesta?

Šetnja starim dalmatinskim gradovima vodi vas kroz labirint uskih kamenih "kaleta", koje se sve slijevaju prema "rivi" – srcu svakog mjesta. Tijekom ljetne "špice" tu je uvijek velika "gužva", no pogled na more otkriva drugačiju sliku. Znate li kako se zove ono čarobno stanje potpunog zatišja na moru, poznato kao "bonaca"? I jeste li spremni za iznenadni ljetni "neverin"? Ako se poželite otisnuti na pučinu, u luci ćete potražiti "vapor". Što vas sve čeka na putovanju Dalmacijom? Testirajte svoje snalaženje u prostoru i vremenu!