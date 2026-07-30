Sve su oči bile uprte u njih! Ove elegantne dame obilježile su drugi dan Porcijunkulova

Čakovec i drugog dana 62. Porcijunkulova vrvi posjetiteljima koji uživaju u bogatom programu, sajamskoj ponudi i odličnoj atmosferi. Sunčano vrijeme ispunilo je gradske ulice, terase kafića i štandove, a manifestacija je još jednom pokazala zašto je najveći ljetni događaj u Međimurju. Posjetitelji su se pobrinuli i za odlične modne kombinacije koje nisu prošle nezapaženo. Pogledajte tko je sve prošetao gradom i kakva je atmosfera vladala drugog dana Porcijunkulova u našoj fotogaleriji.

Galeriju iz Čakovca donosi eMedjimurje.net.hr