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MODNA ŠPICA U ČAKOVCU /

Sve su oči bile uprte u njih! Ove elegantne dame obilježile su drugi dan Porcijunkulova

Sve su oči bile uprte u njih! Ove elegantne dame obilježile su drugi dan Porcijunkulova
Foto: eMedjimurje.net.hr
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Čakovec i drugog dana 62. Porcijunkulova vrvi posjetiteljima koji uživaju u bogatom programu, sajamskoj ponudi i odličnoj atmosferi. Sunčano vrijeme ispunilo je gradske ulice, terase kafića i štandove, a manifestacija je još jednom pokazala zašto je najveći ljetni događaj u Međimurju. Posjetitelji su se pobrinuli i za odlične modne kombinacije koje nisu prošle nezapaženo. Pogledajte tko je sve prošetao gradom i kakva je atmosfera vladala drugog dana Porcijunkulova u našoj fotogaleriji.

Galeriju iz Čakovca donosi eMedjimurje.net.hr

30.7.2026.
18:04
Hot.hr
eMedjimurje.net.hr
Porcijunkulovočakovec
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