Zgodne Međimurke obilježile večer: Pogledajte kako se uživalo na koncertu Prljavaca

Legendarno Prljavo kazalište otvorilo je ovogodišnje Porcijunkulovo koncertom koji je privukao brojne posjetitelje i rasplesao Čakovec. Publika je u glas pjevala bezvremenske hitove poput "Heroj ulice", "Marina", "Mojoj majci", "Sve je lako kad si mlad" i "Mi plešemo", stvarajući atmosferu za pamćenje. Uz odličnu glazbu, večer su obilježili osmijesi, druženje i dobro raspoloženje.

Koga je sve fotograf uhvatio svojim objektivom, pogledajte na eMedjimurje.hr.