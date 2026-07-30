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PORCIJUNKULOVO /

Zgodne Međimurke obilježile večer: Pogledajte kako se uživalo na koncertu Prljavaca

Zgodne Međimurke obilježile večer: Pogledajte kako se uživalo na koncertu Prljavaca
Foto: Zlatko Vrzan
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Legendarno Prljavo kazalište otvorilo je ovogodišnje Porcijunkulovo koncertom koji je privukao brojne posjetitelje i rasplesao Čakovec. Publika je u glas pjevala bezvremenske hitove poput "Heroj ulice", "Marina", "Mojoj majci", "Sve je lako kad si mlad" i "Mi plešemo", stvarajući atmosferu za pamćenje. Uz odličnu glazbu, večer su obilježili osmijesi, druženje i dobro raspoloženje.

Koga je sve fotograf uhvatio svojim objektivom, pogledajte na eMedjimurje.hr

30.7.2026.
13:01
Hot.hr
Zlatko Vrzan
EmedimurječakovecKoncertPrljavo Kazališe
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