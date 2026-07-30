'Crna noć' u Ukrajini: Pogledajte potresne prizore! Suze i neizvjesnost

U ruskim napadima balističkim projektilima na Ukrajinu u četvrtak je poginulo najmanje sedmero ljudi, među njima jedna osoba u Kijevu, a udari su dosegnuli i zapadni grad Lavov, zbog čega je susjedna Poljska podignula borbene zrakoplove radi zaštite svojeg zračnog prostora.

Napadi su uslijedili dok se predsjednik Volodimir Zelenski vraća iz Sjedinjenih Država, gdje je, prema njegovim riječima, predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini odobriti licence za projektile Patriot.

Zračne uzbune oglašene su u većini ukrajinskih regija, a Reutersov svjedok čuo je eksplozije u Kijevu. Gradonačelnik Vitalij Kličko objavio je na Telegramu da je izbio požar na nekoliko nestambenih objekata.

U glavnom gradu poginula je jedna osoba, a još dvije su ozlijeđene, objavile su hitne službe.

Šestero poginulih u rodnom gradu Zelenskog

U rodnom gradu Zelenskog Krivom Rihu, u središnjoj Ukrajini, među šestero poginulih bile su djevojčice u dobi od pet i 12 godina, dok je osmero ljudi ozlijeđeno. Čelnik gradskog vijeća za obranu Oleksandr Vilkul rekao je da je riječ o izravnom pogotku ruskog balističkog projektila Iskander-M.

„Crna noć”, napisao je Vilkul na Telegramu, dodajući da je projektil, lansiran iz ruske regije Voronjež, pogodio dom velike obitelji. Upozorio je da bi broj poginulih mogao porasti dok spasioci uklanjaju ruševine.

U Lavovu, blizu granice s Poljskom, spasioci su raščišćavali ruševine kako bi došli do zarobljenih osoba nakon što su ruski projektili oštetili dvije stambene zgrade i ozlijedili 15 ljudi, objavili su dužnosnici.

Zelenski je ranije upozorio da je vjerojatan masovni ruski napad, rekavši da sigurnost Ukrajinaca ovisi o spremnosti saveznika da osiguraju proturaketnu obranu.

Poljska dignula avione

„Važno je da naši partneri u potpunosti razumiju što se događa i da zaštita ljudskih života izravno ovisi o njihovoj spremnosti”, napisao je Zelenski na Telegramu.

Poljska, članica Europske unije i NATO-a, podignula je borbene zrakoplove zbog ruskih napada na Ukrajinu, objavile su njezine oružane snage na X-u.

„Borbeni zrakoplovi i zrakoplov za rano upozoravanje započeli su djelovanje, dok su kopneni sustavi protuzračne obrane i radarski izviđački sustavi stavljeni u stanje pripravnosti”, priopćile su, dodajući da su mjere preventivne.